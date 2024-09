Milano e Bologna favorite. Occhio a Tortona e Venezia

Milano e Bologna hanno già rinnovato l’eterna sfida in Supercoppa e coach Messina ha messo in bacheca il primo trofeo. Ora si parte con la Serie A e il club di Armani difenderà il titolo per il terzo anno di fila. Per le altre posizioni si deciderà tutto in un fazzoletto di 3/4 vittorie. Venezia ormai ha spessore europeo, Tortona può fare molto bene e Trapani vuole stupire. Brescia e Reggio sperano di confermarsi tra le prime 5, ma non sarà facile e da dietro arrivano Trento, Sassari e Treviso. Pistoia dovrà sudarsi la salvezza mentre Trieste è una piazza nobile che ritorna con entusiasmo.

1 OLIMPIA MILANO. Gli addii di Melli, Napier, Hall e il ritiro di Hines aprono un nuovo capitolo, non meno ambizioso se aggiungi LeDay, Nebo a stelle di prima grandezza come Mirotic e Shields. Da ‘scoprire’ i playmaker Bolmaro e Dimitrijevic che però nelle prime uscite sono andati alla grande. Sono i favoriti 2 VIRTUS BOLOGNA. Gli innesti di Morgan, Clyburn, Tucker (ex Venezia) e le conferma di Shengelia, Hackett, Pajola, Belinelli e Cordinier gli consentiranno una regular season di altissimo livello. Qualche dubbio sul reparto lunghi dove Zizic dovrà salire di livello, ma coach Banchi saprà trovare l’alchimia giusta.

3 REYER VENEZIA. Squadra profonda, con molte armi. Coach Spahija al terzo anno vuole raccogliere ciò che ha seminato. Il reparto lunghi con Kabengele, Simms e Wiltjer è da Eurolega, ottima l’aggiunta di Wheatle che ha passaporto italiano. Regia affidata a Ennis (ex Napoli) col supporto di Munford, coppia che promette scintille, con l’aiuto di Davide Moretti.

4 BERTRAM TORTONA. Risalirà parecchie posizioni partendo dall’ottavo posto. Un nucleo italiano solidissimo guidato da Baldasso, Severini e Candi a cui si è aggiunto Biligha. Il play Kuhse (18 punti e 6 assist in Bundesliga) sarà una delle sorprese del torneo. Se lo seguiranno Vital (22 di media in Europecup) e l’ala Gorham saranno dolori per tutti. De Raffaele una garanzia.