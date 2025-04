Mostre, navette e show . Il Mondiale vuole stupire

Tre giorni di intensa attività in pista; ma anche tante iniziative dentro e fuori l’Autodromo. L’edizione 2025 del Wec si conferma un evento in grado di abbracciare circuito e centro storico, strizzando l’occhio tanto agli appassionati quanto alle famiglie. Insomma, un vero e proprio festival del motorsport e del made in Italy; capace però di catturare sia i grandi che i piccoli.

Si parte oggi alle 16 con la presentazione dei piloti (aperta al pubblico) in piazza Matteotti. Domani alle 19 spazio invece a un’iniziativa a cura del Ferrari club di Imola al teatro comunale Stignani.

Sabato e domenica, poi, il mercato europeo al parco dell’Osservanza. Annunciate anche due mostre tematiche dedicate alla storia del motorsport: ‘Gli angeli di Imola’, nell’androne del palazzo comunale, e un’esposizione a cura del team Gresini a Palazzo Sersanti.

Confermate anche quest’anno le navette gratuite che sabato e domenica collegheranno il circuito con il centro storico lungo un percorso addobbato a festa per l’occasione tra totem, vetrine brandizzate, bandiere ed esposizione di un’auto in piazza Caduti per la Libertà.

In Autodromo, dove c’è grande attesa per la novità ‘Dinner in the sky’ (ristorante a pagamento sospeso a 50 metri di altezza grazie all’utilizzo di una gru) e per il ritorno della ruota panoramica (quest’anno gratuita per il pubblico del Wec), si inizia a fare sul serio domani alle 20 con il concerto di Guè (accesso gratuito per i possessori del biglietto del venerdì o dell’abbonamento).

A completare una fan zone mai così ricca, con intrattenimento per bambini e famiglie, con giochi, animazioni e attività educative, anche simulatori di guida, musica e interviste con i piloti. Non mancheranno stand delle Case automobilistiche e dei principali sponsor.

Insomma la città vuole trasformarsi per l’occasione in un grande palcoscenico all’aperto, capace di unire sport, cultura, musica e passione.

"La Fia Wec 6 Hours of Imola 2025 non è solo una gara, è un’esperienza a 360 gradi – assicurano dall’Autodromo –. Un weekend pensato per appassionati, famiglie, giovani, bambini e chiunque voglia vivere da vicino la magia del motorsport in un contesto ricco di emozioni, eventi e bellezza italiana".

Marco Principini