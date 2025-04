Nel 2024 lotta nella pioggia. Toyota ok, naufragio Rosse

L’acuto inaspettato di Toyota? Era già sintomo di un mondiale in tasca a fine stagione. La 6 Ore di Imola del 2024 è stata un po la cartina al tornasole di tutto il mondiale, vinto poi da Gazoo Racing. Proprio come sulle rive del Santerno, dove ha luogo il naufragio rosso sotto la pioggia romagnola. Una strategia sbagliata della Ferrari dopo una gara davvero ottima, che spalanca le porte alla vettura numero 7 di Conway, De Vries e Kobayashi. Durannte la corsa succede di tutto: sorpassi, incidenti e l’impatto decisivo del maltempo. Una manna dal cielo per le hypercar giapponesi, che rientrano ai box nel momento giusto per piazzare la zampata decisiva che porterà in testa Toyota. Dietro di loro alla fine dell’estenuante pacchetto da sei ore si piazzeranno le Porsche guidate dai ’trii’ Lotterer-Vanthoor-Estre e Campbell-Makowiecki-Christensen.

Per il Cavallino resta invece una gara da amaro in bocca. Con un Giovinazzi scatenato nelle prime fasi e un entusiasmante duello fra rosse al comando, salvo poi naufragare letteralmente quando cadono le prime gocce dal cielo, chiudendo a un deludente settimo posto (con i compagni Pier Guidi e Calado). La miglior Ferrari – di Fuoco, Molina e Nielsen – si deve accontentare del quarto posto. Ottava la Ferrari gialla – e privata – di Shwartzman, Kubica e Ye. Amaro in bocca sì, ma potenziale che si vede tutto per la casa del Cavallino a caccia di una maggiore continuità. Le soddisfazioni all’italiana arrivano però da uno che con i mondiali ci sa fare, Valentino Rossi. Nel campionato Gt3 infatti è doppietta del team Wrt di Bmw, con la numero 3 di Farfus e compagni davanti alla 46 del Dottore, che grazie alla pioggia riesce a tornare davanti. In questo caso è Porsche (team PureXracing) a rosicare, che si trova con un pugno di briciole dopo aver dominato l’intero weekend.