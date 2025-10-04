Niang Dall’Europa alla Nba: Sal...to triplo

Nell’estate in cui l’Italia, grazie a Mattia Furlani, ha vinto il mondiale di salto in lungo, la Virtus scopre di poter Sal… tare ancora più lontano. Sal è il nomignolo di Saliou Niang, il giovane che la Virtus ha preso da Trento e che è stato protagonista di un’estate incredibile.

Prima Saliou, che cestisticamente è cresciuto in Fortitudo sotto lo sguardo attento di un allenatore di valore qual è Federico Politi, è stato scelto dalla Nba, al secondo giro del draft. Poi, agli Europei, è stato uno dei giocatori più osservati e ammirati. Di più: uno capace di entrare a freddo e di spaccare le partite, con la sua energia, il suo atletismo, la sua voglia di rendersi utile al gruppo.

Prima di entrare nel dettaglio, però, va reso merito, crediamo, alla lungimiranza di Paolo Ronci. Già, il direttore generale bianconero, che aveva bloccato Saliou subito. Che Niang avesse sottoscritto un accordo con la Virtus, in fondo, lo sapevano tutti, prima ancora che finisse la stagione. E va dato atto a Paolo, appunto, di aver visto lontano.

Quello di Niang, che a un certo punto veniva dato per scontato, è a tutti gli effetti uno dei migliori colpi della stagione. Saliou, si diceva, è un atleta spaventoso. Ma oltre a questo ha la capacità di mettersi in discussione, di imparare velocemente quello che i tecnici gli chiedono e, aspetto da non trascurare, tanta intelligenza e altrettanta maturità.

La chiamata di un club come i Cavs – già campioni Nba e soprattutto storica franchigia nella quale è cresciuto un certo LeBron James – avrebbe potuto far girare la testa a chiunque. Affrontare il resto dell’estate, con l’etichetta di scelto (non ancora Prescelto come LeBron) dai Cavaliers avrebbe potuto dare alla testa.

Invece Saliou conosce bene quello che dovrà essere il suo percorso se, un giorno, dovesse volare dall’altra parte dell’Oceano. E del resto è stato bravissimo in questi giorni, anche dal punto di vista dialettico. La Nba? "Non ci penso – la risposta di Niang –. Non ci penso perché in questo momento sono un giocatore della Virtus".

E soprattutto parlerà della Nba solo come conseguenza della sua crescita. Saliou è il primo a sapere che solo misurandosi con l’Eurolega, e cominciando a vincere qualche duello personale, potrà essere veramente concupito dagli americani, al di là della scelta dell’ultimo draft. Partito dalla Fortitudo e cresciuto a Trento. Che gli ha dato minuti e la possibilità di sbagliare. Minuti ed errori ammessi che è l’unica ricetta riconosciuta per fare di un giovane di belle speranze un campione.

Trento gli ha dato la consapevolezza dei propri mezzi. La Nazionale e Pozzecco, con il suo carattere, gli hanno dato l’incoscienza per affrontare qualsiasi tipo di ostacolo. Ora ci sono la Virtus e Dusko Ivanovic, quasi un precettore. Fin qui è stato come lo studente Saliou Niang abbia brillantemente superato tutti gli esami. Medie e liceo, a pieni voti, per giunta. Ora c’è l’ultimo passaggio. Quello che porta alla laurea.

La grandezza di Niang sta proprio nell’abilità di unire le doti che madre natura gli ha donato, con la capacità di soffrire in allenamento. E’ dal tiro, che a volte va altre meno, che passa il futuro di Saliou. Che è un grande atleta, ma ha bisogno di qualcosa di più. Il percorso virtuoso è disegnato.

La Virtus e i suoi tifosi hanno tra le mani un diamante grezzo. La luce si intravede sempre di più. Ma Saliou, ora, avrà davanti un anno o forse due, per prepararsi per la Nba. E chissà che l’ambassador bianconero, Marco Belinelli, non gli dia qualche suggerimento come si possa sopravvivere e a lungo, anche nella massacrante Nba. La Virtus intanto è pronta al suo Sal… to nel futuro.