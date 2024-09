Niccolai, l'uomo della svolta guida Fabriano anche nella stagione 2024-25

Andrea Niccolai è stato l’uomo della svolta di Fabriano nella passata stagione. È il 9 gennaio 2024 quando la società, con la squadra all’11° posto in classifica, decide di esonerare coach Federico Grandi per affidarla all’ex Montecatini reduce da 3 stagioni da vice allenatore. La scommessa Niccolai si è dimostrata subito vincente e il campo (5° posto in regular season con 22 vittorie e 12 sconfitte più semifinali playoff promozione) ha dato ragione alla dirigenza che non ha esitato a confermare l’ex Treviso per guidare la squadra anche nella prossima stagione. Una scelta che il General Manager Merloni ha commentato: «L’incisività mostrata nei primi mesi nel girone di ritorno, dopo un avvio difficile, ci ha fatto subito pensare che non potevamo fare a meno dell’esperienza di Andrea che dopo esser stato un grande giocatore si sta rivelando un valido allenatore. Abbiamo apprezzato subito le qualità e la dedizione». Terminata una lunghissima carriera da cestista con oltre diecimila punti segnati nei campionati professionistici (6° posto italiano di sempre) con tanto di scudetto vinto a Treviso e anche un provino NBA con i Golden State Warriors, Niccolai ha iniziato la protocollare gavetta partendo dalle serie minori: vice-allenatore a Monsummano per poi diventarne il primo in corso stagione (2014) salvando la squadra e portandola al 9° posto (sfiorando i playoff) nell’annata successiva. Nel 2016 subentra a stagione in corso sulla panchina della Fiorentina Basket in Serie B, rimanendovi fino al termine della stagione 2018-2019. Successivamente allena il Pino Dragons Firenze per poi tornare vice-allenatore a Biella in Serie A2 (2020) restando fino al 2022. Nel gennaio 2023 entra nello staff tecnico della Pallacanestro Mantovana di Serie A2 sempre come vice prima di sposare la sfida Fabriano. Nella sua lunghissima carriera da giocatore (iniziata nel 1984 nella sua Montecatini) Niccolai ha anche vestito per poco la maglia di Fabriano quando ai tempi era denominata “Fabriano Basket”. Si parla della stagione 2004-05, Niccolai firma in estate con Scafati Basket in Serie A2 ma a febbraio 2005 si arriva alla risoluzione del contratto con la società campana e il playmaker classe 1968 trova casa proprio a Fabriano dove giocherà solo 8 partite.