Nicoletti, l’uomo dietro la scrivania: "Progetto pluriennale e spazio ai giovani"

Lorenzo Nicoletti, 29 anni friulano di Aquileia, è il direttore generale dell’Orasì Basket Ravenna. Quest’anno, col trasferimento di Giorgio Bottaro a Torino, compiti e responsabilità sono aumentate.

Nicoletti, qual è l’obiettivo stagionale?

"Sul campo, l’obiettivo è quello della salvezza, ovvero metterne dietro 5. Rispetto allo scorso anno sono state completamente rimescolate le carte dei gironi, quindi le incognite saranno tante. Ce la vedremo con molte avversarie mai affrontate prima, dunque, prima di tutto, dovremo capire qual è il livello del campionato".

Qual è invece l’obiettivo sul versante societario?

"Sul fronte societario siamo in fase di assestamento. La notizia più bella è quella che i nostri sponsor più importanti, a partire da Unigrà, hanno sottoscritto contratti di sponsorizzazione pluriennali per costruire un futuro solido e stabile".

L’assemblaggio della squadra quali principi ha seguito?

"La squadra è stata allestita in equipe fra Giorgio Bottato, Mauro Montini e dal coach Andrea Gabrielli. La caratteristica principale è quella di essere una squadra frizzante, ma anche camaleontica. Non c’è un ‘accentratore’, ma sarà valorizzato il gioco di squadra, anche per non dare punti di riferimento agli avversari. Ci auguriamo che questo approccio possa darci tante soddisfazioni e possa rivelarsi vincente".

La linea verde è uno dei leit motiv che avete scelto di perseguire.

"Gabriel Dron è il nostro capitano e ha 22 anni, dunque concorre ancora per il premio riservato agli ‘under’. La ‘fascia’ ha un significato morale, perché Dron è un esempio, uno degli elementi più maturi del gruppo, oltre ad essere uno dei confermati della passata stagione, che mette la squadra al primo posto e che parla coi compagni".

Soddisfatti della campagna acquisti?

"Siamo contenti del roster assemblato. È completo, lungo e riteniamo anche competitivo. Le rotazioni sono garantite, con 10 giocatori pronti a fornire il proprio contributo in termini di minutaggio. Il roster è lungo anche in funzione dei numerosi impegni, spesso infrasettimanali. In questo modo sarà possibile gestire la stanchezza con più serenità".

Cosa chiedete al pubblico di Ravenna?

"Di continuare a seguirci come ha fatto finora con grande trasporto. Il nostro pubblico non ci ha mai abbandonato, nemmeno dopo la retrocessione. In tanti ci seguono, anche in trasferta, e lo faranno anche domani a Ruvo di Puglia per la prima gara della stagione 2024-25. L’ambizione è quella di essere una squadra ‘divertente’ per i tifosi".

r.r.