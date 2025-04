Oltre 250 addetti per la sicurezza. Marshal’s Team , 180 commissari tra box e bordo pista

Numeri importanti di forza lavoro per la 6h Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2025, di scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dai circa 400 giornalisti accreditati in arrivo da ogni parte del mondo, ospitati nelle tre sale stampa allestite nella struttura, allo straordinario dispiego di uomini e mezzi destinati al servizio medico. In pista, infatti, opereranno 34 persone tra medici e infermieri con una dotazione di 4 ambulanze, 1 elicottero, 3 fast car e 2 membri aggiuntivi specializzati nelle operazioni di estricazione. Non meno importanti i presidi di soccorso a supporto del pubblico: una postazione medica avanzata, tre mezzi medicalizzati e 6 ambulanze. Non solo. Pronte 180 unità, tra commissari di percorso e ufficiali di gara della corsia box (attivi 35 box più 3 destinati alle verifiche tecniche delle vetture, ndr), del Marshal’s Team di Imola per garantire il massimo tempismo a tutte le logistiche di bordo pista. Senza dimenticare i circa 250 addetti al servizio di sicurezza impiegati tra paddock, parcheggi, accessi al circuito, tribune e fan zone.