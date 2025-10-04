Pajola Il capitano tra i grandi della V nera

Ci eravamo abituati così bene, a chiamarlo capitan Futuro, che pensare che ora sia effettivamente il capitano della Virtus appare un po’ strano. Stiamo parlando, la avrete capito, di Alessandro Pajola, anconitano di nascita, ma ormai bolognese d’adozione perché, arrivato all’ombra delle Due Torri giovanissimo, Pajo ha fatto tutta la trafila. Prima nelle giovanili, poi l’esordio in prima squadra.

Così tanto bianconero da aver messo insieme, in tutti questi anni, più di cinquecento presenze. Davanti a lui ci sono solo tre autentiche leggende bianconere, Augusto Binelli, Roberto Brunamonti e Renato Villalta. Il fatto è che Alessandro Pajola potrebbe, in tempi nemmeno troppo lontani, superare tutti.

Ma per mettere la freccia bisognerà vedere che cosa succederà dopo il prossimo 30 giugno. Cosa accadrà il 30 giugno 2026? Niente di speciale, se non il fatto che l’accordo che Pajola aveva sottoscritto su base quinquennale, proprio dopo aver vinto il primo scudetto, andrà in scadenza.

E la Virtus, reduce da un mercato piuttosto importante, e per certi versi sorprendente, in questi mesi cercherà di lavorare sul giocatore e sul suo procuratore, per prolungare l’accordo.

E’ bianconero da talmente tanti anni che, a parte le parentesi azzurre – dove si mette in luce con il numero 54 –, Pajola viene identificato da tutto e da tutti per la sua appartenenza al mondo Virtus. Ma in attesa di capire che cosa accadrà tra diversi mesi, Dusko Ivanovic e i tifosi bianconeri si godono il loro capitano e leader. Cosa ha fatto Pajola in tutti questi anni per meritare questo spazio e queste attenzioni?

Si è sbattuto, come solo lui sa fare, in difesa. Così arrembante, e per certi versi incosciente, da aver perso anche un dente, qualche anno fa, in un match in Eurolega, a Valencia. Le immagini televisive evidenziarono un piccolo oggetto bianco che volava in campo dopo un contatto violento ancorché fortuito. Il piccolo oggetto, appunto, era un incisivo di capitan Futuro che, ritrovato il dente, è riuscito a rimetterlo al suo posto. Per la gioia sua e di tutte le ragazze che, insieme a riconoscerne l’indubbio talento, lo considerano uno dei giocatori più belli e affascinanti del mondo Virtus.

E lui? Pajo non si scompone mai. Lavora sodo in palestra e, come una spugna, prende il meglio dai propri compagni. Non ci credete? Fateci caso. I tiri liberi, per esempio. All’inizio non erano una sua specialità. Adesso li tira con maggiore sicurezza e, se guardate bene, noterete che ha alcuni movimenti riconducibili a Marco Belinelli. Uno che nei liberi viaggiava a oltre il 90 per cento di realizzazione.

Non solo Marco, però, perché Pajo ha un’autentica venerazione per il genio cestistico di Milos Teodosic, un altro che si è ritirato di recente. Beh, nella visione complessiva del campo e nella preparazione degli assist, Alessandro cerca di imitare in tutto e per tutto il Mago Milos. E il fatto che, oltre a tentare l’imitazione, è pure cresciuto. Ecco perché, ai di là dei numeri, la Virtus sta spingendo forte per arrivare alla conferma anche per il futuro. Perché è chiaro a questo punto che non siamo in presenza solo di capitan Futuro. Ma anche di uno dei migliori giocatori italiani in attività. Pajola Alessandro da Ancona, ovviamente.