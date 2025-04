Parcheggi, ingressi e Fan zone . Ecco la guida all’evento mondiale

Cinque aree di sosta a pagamento (più uno spazio riservato ai disabili in piazzale Leonardo da Vinci), che si aggiungeranno ai normali parcheggi a disposizione degli automobilisti. Così il Wec si prepara ad accogliere quanti arriveranno in città con mezzi propri nel fine settimana dedicato al Mondiale Endurance in Autodromo.

Già da domani apriranno gli spazi nelle vie Tabanelli e Guicciardini (auto, bus e minibus), in via Graziadei (auto, minibus e camper) e via Tiro a Segno (auto, minibus e camper). Sempre in via Tiro a segno aprirà, domenica, anche una zona riservata ad auto e moto. Solo auto, invece, in via Pirandello, dove la sosta a pagamento inizierà da sabato. Il parcheggio per i bus/pullman è esclusivamente quello di via Guicciardini. Tariffe giornaliere: autobus 60 euro; autobus fino a 16 posti 20 euro; auto fino a nove posti 15 euro; moto 7 euro; caravan, camper e roulotte 22 euro.

Chi arriva dalla stazione ferroviaria, oltre a poter raggiungere l’Autodromo a piedi, avrà anche a disposizione le navette gratuite che, sabato e domenica, faranno la spola tra l’Orologio e il circuito. Una volta arrivati a ridosso del tracciato, tre gli ingressi indisponibili: viale Dante (dove sarà collocata la biglietteria), Rivazza e Tosa. Detto che i biglietti danno accesso libero ovunque (i posti non sono numerati), è confermata la presenza della Fan zone in via Malsicura. Ci saranno palco, ruota panoramica, simulatori e il nuovo ‘Dinner in the sky’, ristorante sospeso su una gru a 50 metri di altezza. Per il resto, aperte tutte le tribune centrali, così come le gradinate in cemento alla Tosa e alle Acque minerali, a due spalti provvisori alla curva Gresini (dove sarà aperta anche la piattaforma per i disabili) e alla Rivazza (tribune e prato). Dovrebbero invece rimanere chiusi, alla Tosa, sia il prato che la tribuna provvisoria allestita per la F1. Non è prevista nemmeno l’apertura dei campeggi, che saranno invece operativi per il Gran premio di maggio.

Insomma, confermata l’organizzazione che, già nel 2024, aveva permesso di fare le prove generali in vista del ritorno del Circus. Dodici mesi fa, a fronte di un’aspettativa di 60mila presenze, alla fine dei tre giorni l’asticella si alzò oltre quota 73mila.

Marco Principini