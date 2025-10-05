"Quando vedo un pallone torno bambino"

Per la terza stagione consecutiva sarà ancora la bussola della squadra, l’uomo che uscendo dalla panchina dovrà garantirle quella dose di carisma e canestri che spesso tolgono d’impaccio la truppa di Priftis.

Un compito che Smith proverà ad assolvere anche in questa nuova edizione della Una Hotels e che avrà un peso specifico sulle ambizioni del team.

Smith, il prossimo 7 aprile compirà 39 anni e quella che sta per iniziare sarà la sedicesima stagione tra i professionisti, come si fa a tenere ancora vivo il fuoco della motivazione?

"Solo il mio amore per il gioco. Mi sento ancora come un bambino quando vedo un pallone e un canestro, e mi assicuro di essere disciplinato nel lavoro che ci metto dentro. La motivazione va e viene, ma se hai una routine e resti disciplinato questo può durare per tutta la carriera".

Sarà il suo terzo anno con la Pallacanestro Reggiana, nei primi due avete sempre centrato i playoff: pensa che vi potrete confermare anche in questa stagione?

"Per me non si possono paragonare due o tre squadre diverse. I successi delle squadre passate appartengono a quelle squadre. Questo gruppo deve scrivere la propria storia attraverso la fatica di tutta la stagione, e solo allora lo sapremo".

Com’è cambiato il contesto tecnico in attacco con un’asse play-pivot formata da Caupain ed Echenique al posto di Winston-Faye? Quali sono le principali differenze?

"Troy (Caupain, ndr) ed Echenique sono due giocatori tecnici, con un alto QI cestistico e una buona comprensione del gioco di squadra. Winston e Momo avevano una bella connessione sugli alley-oop, ma Troy e Jaime hanno un’intesa simile, solo che non è ’sopra il ferro’".

Come valuta il nuovo campionato di Serie A e dove possono arrivare le neopromosse Cantù ed Udine?

"La Serie A diventa ogni anno più competitiva e più forte. Non so dire dove possano arrivare le neopromosse, perché sono concentrato su dove possiamo arrivare noi. Ma so che sono buone squadre, ben allenate e con un trascorso importante in questo campionato".

A proposito di Udine: è il vostro primo avversario, il leader tecnico è Hickey, ma non solo…

"Sì, come ho detto, sono una buona squadra, con buoni giocatori e ben allenati. Sarà un test per capire a che punto siamo contro una squadra che sono sicuro cercherà di dimostrare per tutta la stagione di meritarsi la Serie A".

Purtroppo il Q-Round per entrare nella Basketball Champions League non è andato come sperato, ma farete comunque la Fiba Europe Cup, crede che possa aiutarvi a trovare ritmo oppure, alla lunga, potrebbe togliervi un po’ di energia?

"Ogni Coppa ti toglie energie, ma allo stesso tempo ti aiuta a trovare ritmo. Dovremo gestire allenamenti e carichi di lavoro insieme ai viaggi, ma fa parte di quello che facciamo. Giocare due competizioni non è una novità per molti di noi".

L’ex gm Coldebella, in tempi recenti, le ha pronosticato un avvenire da coach oppure dietro alla scrivania: non è che ci sta facendo un pensiero per il futuro prossimo?

"Sto pensando principalmente a come posso aiutare la squadra, perché sto ancora giocando. So che il mio tempo in campo sta finendo, ma fino a quel giorno tengo la mente e il cuore dentro al gioco".