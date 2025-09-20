Qui Fabriano. "La sfida è anche per il futuro del club»

Per la Janus Ristopro Fabriano, la nuova stagione non è soltanto una sfida sportiva, ma un passaggio cruciale nel percorso di crescita e consolidamento del club. A fare il punto è il General Manager Gianluca Merloni, che con chiarezza racconta visione, scelte e obiettivi di una realtà sempre più proiettata verso il futuro.

"La Janus è una società che negli anni si sta strutturando per durare e per affrontare sfide sempre più complesse, sia a livello organizzativo che economico. L’obiettivo è quello di essere preparati non solo per il presente, ma anche per traguardi di lungo periodo".

Un ostacolo importante alla crescita, finora, è stato l’impianto sportivo...

"Il nostro percorso è stato inevitabilmente condizionato dalla mancanza del palazzetto a Fabriano. Il ritorno in città sarebbe un passaggio fondamentale per dare slancio a tutto il progetto: permetterebbe di attuare strategie di marketing e organizzazione più efficaci, oltre a coinvolgere in modo più diretto tifosi e comunità".

Grande attenzione è stata riservata anche allo staff tecnico?

"Abbiamo fatto scelte mirate, selezionando professionisti molto preparati ma anche persone con esperienza, in grado di far crescere l’intera struttura. Sia per quanto riguarda l’allenatore che il preparatore atletico, abbiamo puntato su figure di valore che potessero contribuire anche al di là del risultato sportivo".

La costruzione della squadra ha seguito la stessa linea strategica?

"Abbiamo voluto un mix equilibrato tra giovani e giocatori più esperti. Questo ci consente di far crescere chi sta emergendo solo ora o ha avuto poco spazio in passato. Siamo convinti che questo gruppo possa raggiungere l’obiettivo stagionale: la salvezza".

Merloni non si limita al presente, ma guarda anche oltre, giusto?

"La gestione sportiva e quella economica devono procedere insieme. Solo così potremo, col tempo, puntare a essere una realtà più ambiziosa"

Fondamentale anche il lavoro sul vivaio

"Purtroppo, per motivi legati alla disponibilità di palestre e palazzetti, non abbiamo potuto investire quanto avremmo voluto nel settore giovanile".

Angelo Campioni