Qui Jesi. "E’ arrivata l’ora del salto di qualità»

Daniele Ciaccafava, quarto anno da main sponsor sulle maglie dell’Academy Jesi col Marchio General Contractor, il suo personale bilancio dell’ultimo triennio. "Positivo e soddisfacente – così l’ingegnere di Montemarciano che i parquet del basket li ha calpestati prima da giocatore poi da arbitro – per me personalmente una scuola importante anche per il futuro. Ho conosciuto persone che mi hanno migliorato, riportato un po’ di entusiasmo a Jesi, la consapevolezza di aver valorizzato alcuni ragazzi del posto, Valentini il primo che mi viene in mente, e la soddisfazione di vedere alcuni prodotti del settore giovanile che si stanno facendo onore in giro per l’Italia".

Qualche delusione/rimpianto l’avrà pur avuta.. "Il rimpianto più grande I play off dell’anno scorso (vs Treviglio ndr), non li abbiamo affrontati con la giusta intensità, sarebbe bastato poco per arrivare fino in fondo".

La serie B ci sta stretta lo ha dichiarato senza mezzi alla vigilia della stagione. "Dopo tre anni, mi sono detto, o facciamo il salto di qualità oppure facciamo un passo indietro, me lo sono ripetuto più volte durane una notte insonne di qualche mese fa. E adesso non vedo l’ora di cominciare".

Di sicuro il roster a disposizione di coach Ghizzinardi è da primissimi posti con uno straniero, sulla carta, illegale per la categoria. "Su Kristinn Palsson abbiamo puntato molto per il salto di qualità, una scommessa per noi ma anche per lui che ha scommesso su di noi. Gli è stata prospettata una stagione importante, ha rinunciato a offerte di squadre di A2 scegliendo la General anche per ambientarsi partendo da un gradino più baso".

Del resto della squadra vogliamo parlare? "Non mi vedo come favoriti ci sono realtà più forti di noi, certo il precampionato ha detto cose importanti rispetto all’anno scorso quando perdevamo anche con squadre di categoria inferiore. Questa però è da sempre una squadra diesel impiega un attimo a mettersi in moto quest’anno non sarebbe male partire subito col piede giusto".

Gianni Angelucci