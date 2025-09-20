Ravaglia, le squadre tra presente e futuro: "Avere due società in B non è cosa semplice"

È stato un idolo quando giovanissimo vestiva la maglia giallonera numero 13 in un PalaRuggi appena costruito, a inizio anni ’70. Lo è stato ancora di più quando, da metà anni ’80, con lo stesso numero, ma i colori biancorossi, ha guidato la cavalcata dell’Andrea Costa a suon di triple, il suo marchio di fabbrica. Roberto ‘Bob’ Ravaglia è un’icona della pallacanestro imolese e non solo, essendo arrivato fino in cima, nel 1979/80, quando difese i colori dell’Eldorado Roma in A1. Una volta appese le scarpette al chiodo, non ha mai smesso di guardare basket, seguendo assieme alla moglie Morena, il figlio Enrico, forse l’unico capace di supere, da imolese, le proprie gesta su un parquet vestendo le maglie di Virtus Bologna, Varese e Cantù. E nemmeno la tragica e prematura scomparsa dell’amato ‘Chicco’ hanno scalfitto quella passione, che porta ancora Bob e Morena in giro per l’Italia, e non solo. "Ci piace molto l’Eurolega – racconta Ravaglia –, siamo andati spesso a Milano, a guardare l’Olimpia di Ettore (Messina), anche perché Morena è una grande fan di Leday. Pensa che siamo andati fino a Belgrado".

Un palcoscenico incredibile. Quando è successo?

"Due anni fa, ci invitarono Danilovic e Savic, che era appena diventato general manager, proprio in occasione della sfida contro l’Olimpia".

Da grande amico di Pozzecco avrà seguito l’Italia agli Europei…

"Sì, e credo che la nostra nazionale abbia diversi giocatori di prospettiva, che potranno fare bene. In questo momento, però, ci sono squadre come la Germania e la Turchia, che hanno disputato una finale stupenda, che ci sono nettamente superiori".

Ma è davvero così distante il nostro basket da quello di queste nazioni europee?

"Da no ci sono molti meno soldi di un tempo. Se penso a quando Enrico giocava nella Virtus Bologna e vinse tutto, campionato, Coppa Italia ed Eurolega, ma anche alla squadra di Ginobili, poi, c’è una differenza enorme. Poi a quei tempi anche la Fortitudo era a quel livello, adesso pur avendo in serie A nuovi club di valore, quando andiamo in Europa facciamo fatica".

Venendo a noi, cioè a Imola, la situazione sembra complicata. Che idea si è fatto, e soprattutto quanto segue le squadre imolesi?

"Di partite nella passata stagione ne ho viste alcune della Virtus, dove ho cari amici quali Carlo e Giovanni (Marchi e Savio, ndr) che mi hanno invitato, e una dell’Andrea Costa, quando mi hanno premiato. Non è un momento facile e avere due squadre in B1 aumenta le difficoltà per entrambe, anche dal punto di vista societario".

E il livello?

"Senza offesa, però quando giocavo io in B1 c’erano piazze come Trieste o Siena che facevano 3-4mila spettatori e c’era un livello altissimo. Lo stesso accade ai piani superiori, diciamo che è tutto rapportato".

Lei è sempre dell’idea che la salvezza di Imola sia avere una squadra sola?

"Qualche anno ricevetti l’incarico dal sindaco Manca e da Curti, grande sostenitore del basket imolese, di realizzare la fusione, ma non ci fu nulla da fare. Mi aiutò anche il mio amico Paolo Sgorbati, ma non ci furono risultati, nemmeno a livello giovanile".

Da noi vince il "campanile", ma anche altre piazze hanno dimostrato che certe rivalità sono impossibili da unire, non crede?

"È vero, basti pensare a Livorno, ma non solo. Però credo che a Imola sia difficile vedere due squadre a lungo a questo livello".

Derby ne ha visti?

"Per ora no, capisco la rivalità, ma alla fine parliamo di due partite, non credo si possa ridurre tutto a quello".

Lei ha vissuto i primi due derby, quelli che fecero la storia, e in più era il grande ex. Come fu?

"Sincerante non li vissi con un particolare trasporto, avevo giocato in entrambe le squadre, è vero, ma non ho mai creduto alle bandiere e di derby ne avevo già giocati a Chieti e a Pescara. Sicuramente furono due partite molto intense, con tanta gente al Ruggi, non più importanti di altre vittorie".