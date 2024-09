Ravenna Il primo obiettivo è la salvezza

Obiettivo salvezza. Ovvero, metterne 5 dietro le spalle. La linea tracciata dall’OraSì Ravenna è netta. Prima di tutto, la permanenza in categoria. Poi, magari, diventare una outsider, capace di mettere in difficoltà chiunque.

La stagione 2024-25 del basket ravennate nasce con diverse certezze, ma anche qualche incognita. Quella principale è legata al nuovo girone (con avversarie e piazze mai affrontate) e tanti impegni infrasettimanali. Il calendario propone subito una trasferta ‘impossibile’ per il debutto di domenica 29, a Ruvo di Puglia, contro una delle candidate alla lotta di vertice.

L’esordio avverrà proprio in un turno infrasettimanale, giovedì 3 ottobre, alle 20.30, al PalaCosta, contro la Virtus Cassino. Il roster affidato a coach Andrea Gabrielli – tecnico pesarese reduce dopo una stagione alla guida della Pallacanestro Senigallia, con cui ha raggiunto i quarti di finale dei playoff – è equilibrato, ‘operaio’ e funzionale a un gioco molto dispendioso dal punto di vista fisico. "Il nostro punto di forza – ha spiegato Gabrielli – dovrà essere l’aggressività, anche perché il nostro modo di giocare è fatto di tanti passaggi e movimento. In questo modo, tutti hanno la possibilità di essere protagonisti".

I volti noti sono quelli dei 4 confermati, ovvero la guardia Gabriel Dron (classe 2002, che sarà anche il capitano), dell’ala Alessandro Ferrari, del pivot Tommaso De Gregori e del baby Lorenzo Allegri, ala classe 2005, al secondo anno in prima squadra dopo la trafila nelle giovanili e un anno di gavetta a Russi. In sede di campagna acquisti sono stati ingaggiati le ali Kevin Brigato e Federico Casoni, che Gabrielli aveva già allenato, rispettivamente a Senigallia e Teramo. Per il ruolo di playmaker è arrivato Michele Munari, classe 2005, ex Forlì.

L’estro di Flavio Gay, guardia tiratrice classe 1998 in arrivo da Cassino, dovrà dare quel pizzico di fantasia al canovaccio giallorosso. Il pivot titolare sarà invece Riccardo Crespi, torinese classe 1997, una lunga carriera spesa fra Piombino, Pavia, Ozzano, Empoli e Crema, lo scorso anno all’Andrea Costa Imola. Poi c’è Illia Tyrtyshnyk, guardia ucraina classe 1998, reduce da una stagione ad alto livello con la Viola Reggio Calabria dove ha realizzato 22,3 punti di media, contribuendo al traguardo playoff.

Capitan Dron ha analizzato così il girone: "Nel nostro girone, le candidate sono Roseto, che ha perso lo scorso anno in finale; Livorno, uscita in semifinale; Ruvo, che ogni anno punta ad allestire un team competitivo; la matricola Roma, capace di assemblare un roster di alto livello; e le due di Montecatini".

Il management è affidato a una sorta di pool, nel quale Giorgio Bottaro continuerà a seguire in maniera più ‘fluida’ le sorti del club da Torino, dov’è stato chiamato per ricoprire il ruolo di dg della Reale Mutua di A2. A dirigere le operazioni in Romagna sono rimasti Lorenzo Nicoletti, promosso a dg, e Mauro Montini, confermato come diesse.

Roberto Romin