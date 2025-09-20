Rbr è pronta alla maratona. Ecco il ruolino di marcia per inseguire il sogno

Esordio oggi a Milano, prima al Flaminio con Rieti il 28 settembre, ma anche un inizio più complicato rispetto al 2024-2025. Il campionato scorso era cominciato con cinque domeniche consecutive al Flaminio e in mezzo qualche infrasettimanale fuori, quest’anno andrà molto diversamente. Si parte con due gare in casa e quattro in trasferta nelle prime sei: dopo Milano e Rieti, ecco Cremona fuori, Bergamo in casa di mercoledì, Mestre e Verona fuori. Il big match con la Tezenis è in programma domenica 19 ottobre e chiuderà il primo mese di campionato. Sarà fondamentale arrivarci con un discreto bottino per affrontare una partita dura senza pressioni e con la testa libera dai primi condizionamenti di classifica.

Il 26 ottobre al Flaminio arriverà Pesaro per il primo grande derby, poi Roseto in casa, Livorno fuori e Torino tra le mura amiche prima di viaggiare di mercoledì a Brindisi per un altro big match, in programma il 12 novembre. Ruvo, Avellino, Cento e Cividale completeranno il novembre biancorosso, mentre prima del 2026 terminerà il girone d’andata con le sfide a Scafati, Fortitudo (Dole day il 14 dicembre), Forlì (all’Unieuro Arena il 21) e Pistoia. Un finale d’anno di fuoco che designerà le quattro partecipanti alla Coppa Italia Lnp, in programma a metà marzo. Col campionato sempre a 20 squadra, sono 38 le giornate della regular season di A2 e rimangono 8 i turni infrasettimanali. Oltre alla sosta per la Coppa, occhio anche a quella di due settimane prima, a inizio marzo, per le Nazionali.

Il calendario, come un anno fa, non è a specchio, non avrà lo stesso percorso nel girone di ritorno. Sarà del tutto nuovo. Ad esempio Dole, che affronterà l’Urania alla prima, la ritroverà alla terzultima, il 12 aprile. Così è, anche se non piace proprio a tutti. Il ritorno comincerà con Torino al PalaAsti il 4 gennaio e proseguirà con le due gare interne con Cento e Cremona, poi a Rieti e con Livorno per finire il mese. Ruvo, Avellino e Bergamo saranno le prime avversarie di febbraio, poi ecco il periodo di fuoco, un mese e dieci giorni con avversarie da quartieri nobili, derby e partite ad altissimo grado di difficoltà. Dole affronterà in serie Forlì, Pesaro, Brindisi, Fortitudo e Verona. Naturale pensare che, se i biancorossi dovessero uscire bene da una serie di questo tipo, lo sprint per il finale di campionato si caricherebbe di tonnellate di entusiasmo. Le ultime avversarie saranno Roseto, Mestre, Pistoia, Milano, Cividale e infine Scafati. Non proprio una conclusione morbida. La prima classificata verrà promossa in Serie A, dalla 2ª alla 7ª si avrà accesso diretto ai playoff mentre dall’8ª alla 13ª disputeranno i play-in. L’ultima retrocederà direttamente, le squadre dalla 16ª alla 19ª si giocheranno tutto ai playout. 14ª e 15ª? Direttamente in vacanza, senza passare dal via. Una vera maratona.