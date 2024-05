Renzi sente la ripartenza: "Forte ritorno d’immagine"

In una parola: opportunità. Per Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, il Gran Premio di Formula Uno del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna in programma nel fine settimana nella pista in riva al Santerno è carico di aspettative. "Un bel segnale di ripartenza dopo lo stop di un anno fa causato dai drammatici eventi alluvionali che portarono all’annullamento della corsa – entra nel dettaglio –. In questi mesi, nei nostri territori, si respira un rinnovato clima di fiducia. Un valore caro a quegli imprenditori che hanno saputo rimboccarsi le maniche dopo gli eventi negativi. E l’appuntamento mondiale di questo fine settimana rappresenta il suggello di un percorso di ripresa". Con la città di Imola sullo sfondo: "Vive una fase positiva – continua Renzi –. Il centro storico, che in questa tre giorni sarà invaso da decine di migliaia di sportivi e appassionati, mostra una nuova dinamicità. Aprono attività con nuove generazioni di imprenditori che si mettono alla prova per qualificare ulteriormente la già elevata capacità di accoglienza delle nostre comunità". E la Formula 1 fa rima con indotti: "Promozione, relazioni internazionali e un valore immediato di ricadute sul territorio – sottolinea –. Tutti elementi preziosi per lo sviluppo di un’economia sana e in crescita come la nostra. Dobbiamo ringraziare le istituzioni cittadine, metropolitane e regionali che continuano a lavorare per dare continuità nel tempo ad un evento così importante".

Già, un appuntamento dall’ampio eco di risonanza: "I suoi riflessi positivi abbracciano gran parte dell’Emilia-Romagna, terreno all’avanguardia in ambito motoristico – puntualizza Renzi –. Un settore che caratterizza il sistema dell’impresa della nostra regione che è una delle più dinamiche e tecnologicamente avanzate. Nel tempio della velocità, qual è la Motor Valley, le nostre imprese non si sono mai fermate e con la stessa velocità sono state capaci di innovare e trasformarsi per restare competitive nell’arena mondiale". Senza dimenticare il boom del turismo: "Le immagini dei nostri territori faranno il giro del mondo. Realtà che, grazie a queste vetrine, sono sempre più attrattive – conclude il segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana –. Poche settimane fa tante persone hanno visitato la città per prendere parte alle celebrazioni in memoria di Senna. Il punto di partenza di un tour alla scoperta delle bellezze ambientali e culturali del circondario.

Mattia Grandi