Restyling PalaFiera, meno posti. Ma tutti più comodi

A guidare per il quarto anno Forlì ci sarà sempre Antimo Martino, punto fermo del club che da due anni ha anche l’ultima parola a livello di campagna-acquisti e cessioni che conduce in coppia con il gm Renato Pasquali, arrivato alla vigilia della nona annata a Forlì. Gli assistenti di Martino saranno sempre Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri, due tecnici di cui il coach si fida moltissimo. Entrambi sono rimasti in Romagna nonostante avessero ricevuto offerte da altri club. Il quintetto base sarà per quattro-quinti il medesimo del campionato 23-24: il play sarà Riccardo Tavernelli, le due guardie (che potranno essere impiegate come ali piccole e all’occorrenza come portatori di palla) i due americani Demonte Harper e Kadeem Allen, l’ala forte sarà l’atletico Raphael Gaspardo, mentre il centro sarà ancora Angelo Del Chiaro. Forlì, che esordirà domani a Cremona contro la Juvi, riuscirà a giocare la prima in casa fra le mura amiche del Palafiera o Unieuro Arena che dir si voglia. L’impianto è stato sottoposto nell’arco delle ultime due estati a due tranche di lavori che hanno riguardato la tinteggiatura, la sostituzione di tutti i seggiolini, il rifacimento della parte elettrica, interventi sull’impianto di illuminazione, manutenzione alla centrale termica e altro. Ad oggi, dopo che quando nacque nel 1987 aveva una capienza di 7000 posti, oggi l’impianto forlivese garantisce una capienza massima di 5.568 persone. Meno, ma tutte sedute e più comode.

s. b.