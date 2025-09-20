Rimini, attenta agli ex. Verona e Brindisi al top

Si staglia da lontano la figura di due grandi ex, sull’impervia strada che porta alla promozione in Serie A. I due avversari più temibili per la Dole sono la Tezenis Verona e la Valtur Brindisi, coi primi che hanno a roster un certo Justin Johnson e i secondi che sono guidati in panchina da Piero Bucchi. È una A2 di qualità media eccellente, quella del 2025-2026. Probabilmente senza un carro armato come la Trapani di due anni fa, o come sembrava poter essere a inizio stagione Cantù l’anno scorso, ma con tanti team pronti a puntare in alto. Come appunto Verona, ricostruita quasi ex novo e affidata a un ottimo allenatore come Demis Cavina. È la squadra più completa, con dieci giocatori esperti e dal curriculum invidiabile. I veneti, oltre a Johnson, hanno portato a casa McGee, protagonista della promozione di Cantù, e possono vantare una pattuglia di italiani lunga e solidissima. Tra gli esterni Zampini, Monaldi, Spanghero, Bolpin e Ambrosin. Tra i lunghi Serpilli, Poser e Baldi Rossi.

Chi prosegue nel suo lavoro è proprio Bucchi, che a Brindisi ha costruito un gruppo con due guardie americane, Francis e Copeland. Il primo però si è infortunato alla mano e, nel frattempo, i pugliesi hanno firmato Andrea Cinciarini. Al completo, Brindisi rimane una seria candidata ai primi posti. Sullo stesso piano c’è sicuramente Scafati, appena retrocessa, con un super italiano come Mascolo in posizione di play e con due americani come Walker e Allen, ma pure con una coppia di centri niente male come Bortolin e Iannuzzi. Ci sarà traffico, per le prime posizioni.

Impossibile sottovalutare, a ridosso delle primissime, Fortitudo e Cividale, appena incrociate da Rbr in Supercoppa. Entrambe guidate da tecnici di alto livello come Caja e Pillastrini, partono con una storia diversa ma possono finire nella stessa fascia. La Effe deve ancora far quadrare alcuni meccanismi ma ha un Sorokas extra-lusso, la Gesteco sta volando sulle ali di Redivo, Freeman e Ferrari. Avellino può essere la wild card per i primi posti con un ex come Grande e americani come Chandler e il confermato Lewis. Rieti, con Ciani e un roster solido e di dieci giocatori veri, può durare ad alti livelli. Così come Forlì che, al di là delle questioni di derby, ha sempre Martino in panchina e ritrova Kadeem Allen, con l’aggiunta speciale di Aradori dalla panchina. Rimane un punto interrogativo Pesaro, costruita tardi ma col blasone e con alcune punte di qualità da non sottovalutare.

Livorno, Torino e Urania Milano viaggiano tra playoff e play-in. Lo stesso percorso che vorrebbero compiere Cento, Bergamo e anche Pistoia, retrocessa ma al momento un po’ indietro, pur col grande Jazz Johnson nel gruppo. Devono lottare per evitare la B la Juvi Cremona e le neopromosse, con Roseto forse un gradino sopra la Mestre di coach Ferrari e Ruvo. Lotta aperta dalla 1ª alla 38ª giornata. Vietato fermarsi.