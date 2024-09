Rivoluzione rispetto alla scorsa stagione

La Janus Basket Fabriano per il 2024-25 si presenta ai blocchi di partenza con una squadra rivoluzionata rispetto la passata stagione, con soli tre giocatori confermati a fronte di otto nuovi arrivi di cui due ritorni. L’età media sale così sui 27 anni, a testimoniare come si sia voluto investire sull’esperienza nella categoria per poter centrare una tranquilla salvezza. Tra i nuovi acquisti i riflettori saranno puntati sul playmaker argentino Stefano Allen Pierotti (27 anni). Fabriano ha puntato su di lui per sostituire il veterano e idolo dei tifosi Nicolas Manuel Stanic (rimasto in Serie B firmando con Salerno) dopo l’ottima prima annata in Italia. Pierotti, dopo due stagioni giocate in Brasile, era sbarcato in Serie B con i colori di San Severo viaggiando a 14.6 punti e 5.5 assist di media. Si tratta di un giocatore molto abile dentro l’area (54%), sia in fase di esecuzione che nel scippare falli avversari andato spesso in lunetta (79%), non affidabilissimo da dietro l’arco (27%) ma dotato di un’ottima visione di gioco, come testimoniano gli assist a partita. Fabriano ha puntato molto sull’esperienza per poter centrare l’obiettivo salvezza, come testimoniano le firma di Lorenzo Molinaro (32 anni) e Davide Raucci (34 anni): malgrado la retrocessione, il primo arriva da una stagione da protagonista a Padova con 10,2 punti e 7,8 rimbalzi, quantità e qualità per un centro navigato della categoria; Raucci invece è stato l’ultimo colpo di mercato di Fabriano. Dopo 9 stagioni in A2 l’ala forte scende in B dove è atteso da un ruolo in prima fila. A Rieti non ha vissuto una grande annata (4,5 punti in 19’), ma la stazza e la fisicità dell'ex Scafati potranno essere un fattore determinante. Il parco dei nuovi arrivati è completato dai giovani Riccardo Carta (21 anni), in crescita dopo la buona stagione giocata a Crema, con il compito di dare il cambio a Pierotti, e Pietro Da Rin (20 anni) e Lorenzo Scandiuzzi (20 anni). Per loro ci sarà da lavorare duramente per ritagliarsi dei minuti importanti in campionato.