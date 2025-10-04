Rivoluzione Toko e Beli, le strade si dividono

Come si cambia, cantava Fiorella Mannoia. E in effetti la parola cambiamento è quella che può essere accostata senza timore di smentite all’attuale Virtus. E del resto, quale sarebbe stato il programma dell’anno che verrà – tanto per scomodare un’altra immagine musicale –, lo avevamo capito già il 17 giugno, nella calda notte del PalaLeonessa di Brescia. Negli occhi il titolo numero 17 appena conquistato dalla Virtus, nel cuore la vicenda umana di Achille Polonara, osannato da un intero palasport, tifosi rivali compresi.

Dopo la sirena, Massimo Zanetti, che da qualche giorno aveva riacquistato tutto il pacchetto delle quote bianconere, dettava l’agenda. O meglio: le nuove direttive societarie. "Squadra più giovane e atletica", le parole del patron. Al quale scappò anche un’anticipazione che, per altro, era sulla bocca di tutti. Il ritiro del capitano, l’addio al gioco, dopo tanti anni, per Marco Belinelli.

Eccoli allora i cambiamenti di una squadra di fatto rivoluzionata. A cominciare dal ritiro di Marco Belinelli. Ritiro nel momento migliore, con la coppa tra le braccia, con un trofeo e la missione di raggiungere l’ospedale Sant’Orsola per consegnare il tutto nella mani dell’amico e fratello Achille Polonara. Niente più capitano, 39 anni, ma anche triple fuori equilibrio, leadership, personalità e una storia – l’anello Nba nel 2014 – che nessun giocatore italiano può raccontare.

E a proposito di leadership addio anche all’uomo del miracolo. Come definire altrimenti Toko Shengelia? Il guerriero georgiano aveva un trauma cranico al quale far fronte. In gara-cinque, contro Venezia, ha voluto esserci ugualmente. A cinque minuti dalla fine della sfida con la Reyer, lagunari avanti di nove lunghezze e in assoluto controllo. Venezia assapora già l’impresa – l’ottava che fa fuori la prima –, ma non ha fatto i conti con l’orgoglio smisurato di Shengelia. Toko si alza come un vecchio capo indiano. Sembra quasi impacciato passando dalla panchina al campo. Ma quando è sul parquet dimentica tutto. E guida i compagni alla vittoria. Il resto è storia… scudetto.

Toko a Barcellona, così come Will Clyburn. Lo statunitense che a Bologna ha si giocato bene, ma forse non come ci si aspettava. Forse Will ha pagato il carattere, o meglio, la mimica. Quello di un volto sempre uguale, che si vincesse o ci perdesse. Il tifoso a questi dettagli ci tiene e Will ha faticato a entrare nel cuore della curva. Comunque, anche lui a Barcellona.

Impossibile trattenere anche Isaia Cordinier. Tentato dall’idea Nba, il francese è poi andato a monetizzare il suo talento in Turchia. Pure lui, appunto, perduto. E con questo sono quattro. Addio anche ad Ante Zizic, un altro che non ha mai scaldato il cuore dei tifosi. E soprattutto non ha mai scaldato Dusko Ivanovic, che ama centri agili e veloci. Ante è il figlio di un’altra pallacanestro, difficile imputargli qualcosa.

E arrivederci anche ad Achille Polonara, fermato ancora una volta dalla malattia. Ora le cure. Quando tornerà in campo, Achi, lo farà con la maglia di Sassari. La Virtus gli aveva offerto di continuare, ma con altre mansioni. Achi ha preferito la prospettiva di tornare in Sardegna, in canotta e calzoncini. Per fare quello che ama, giocare. Sei giocatori che non ci saranno più. Come si cambia…