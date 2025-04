Rossi, obiettivo riscatto. In Romagna per stupire

Imola e la voglia di riscatto di Valentino Rossi nel Wec dopo il debutto sottotono in Qatar. Un inizio di mondiale in salita per il campionissimo di Tavullia, nove volte iridato di motociclismo, alla sua seconda stagione tra i big dell’Endurance. Il Dottore, al volante della Bmw M4 GT3 numero 46 del team WRT insieme ai colleghi Ahmad Al Marthy e Kelvin Van der Linde, non è andato oltre l’undicesima piazza sul traguardo di Losail.

Ma la città in riva al Santerno, che fu determinante e strategica per materializzare l’avvio della carriera di un giovanissimo ‘Rossifumi’ nelle due ruote motorizzate che contano, gli ha sempre portato bene. Anche lo scorso quando in terra di Romagna centrò il suo primo podio nel Wec chiudendo al secondo posto la 6 Ore di Imola nella classe LMGT3 davanti ad oltre 70mila persone in delirio.

Uno dei punti più alti della stagione 2024 disputata sull’ottovolante tra promettenti slanci e qualche inattesa battuta d’arresto. Da dimenticare, in tal senso, la parte conclusiva del campionato. Bilancio generale d’anno comunque positivo con quella sesta posizione conclusiva in classifica, a quota 61 punti totali, tutt’altro che da disprezzare. A maggior ragione se si prendono in considerazione i podi centrati a Imola, miglior risultato nella specialità, e al Fuji con la terza piazza finale. Senza dimenticare, ed è giusto sottolinearlo, che il 2025 di un Rossi pilota d’auto si è aperto con il sorriso grazie al secondo posto ottenuto al termine della 12 Ore di Bathurst nel campionato Intercontinental GT Challenge.

Ma la storia di Valentino a bordo delle vetture da gara parte da lontano. Nota la sua passione per i rally, con alcune prove del mondiale corse senza troppa gloria e un ruolo di dominatore al Monza Rally Show, impossibile scordare quei test al volante della Ferrari di F1 tra Fiorano e Mugello che agli inizi degli anni Duemila fecero sognare alla marea gialla un possibile futuro da Gran Premi del pesarese. Poi l’annuncio nel 2022 della sua partecipazione con Wrt al GT World Challenge Europe nell’Endurance e nello Sprint. Il salto al volante della M4 GT3, con titolo di pilota ufficiale Bmw, e la gioia della prima affermazione nella seconda gara Sprint di Misano al Gtwce 2023. Primo assolo in GT3 a Le Mans nel 2023, nella Le Mans Cup, e gradino più alto del podio ancora a Misano nella gara Sprint del Gtwce 2024.