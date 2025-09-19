Sale la qualità con le nuove formule. Terzo arbitro in B e piattaforma Ott

C’è sempre grande attesa per l’inizio dei campionati. Caratterizzati dalla continuità, dopo le novità dell’anno scorso con la promozione diretta in serie A2 a seguire i play-in, introdotti anche in B Nazionale e apprezzati dal movimento e dagli appassionati.

La riforma, avviata con la FIP tre stagioni fa e arrivata a compimento, ha già saputo raggiungere l’obiettivo di crescita del livello tecnico globale e della competitività, lo conferma un mercato estivo di A2, ma anche di B Nazionale, nel quale molte squadre si sono contesi i pezzi più pregiati. Conseguenza, quelle che ambiscono alla promozione, in entrambi i campionati, si è infoltito.

Sono anche i campionati dove crescono i Ferrari e i Maragon e con loro altri compagni campionati d’Europa under 20: di quel roster saranno sei, la metà esatta, che calcheranno i parquet di A2 e B quest’anno.

Così come è cresciuto l’apprezzamento per lo spettacolo offerto. Ne sono indicatori oggettivi la crescita del pubblico sia in serie A2 (+10,5 per cento) che in serie B Nazionale (+23,5 per cento); e che un top-player nel settore OTT, come Deltatre, abbia fortemente voluto creare una partnership per sviluppare ulteriormente la nostra tv streaming LNP PASS. Che lo scorso anno ha toccato il record assoluto di abbonati, in crescita costante da tre stagioni. Per un’offerta annuale di oltre 1.200 partite trasmesse.

E’ la conferma che LNP non si ferma sui risultati raggiunti, ma insegue sempre un’ulteriore crescita. La più importante di questa stagione è l’introduzione del terzo arbitro in serie B Nazionale, prima volta per un terzo campionato nazionale in Europa. Un’istanza avanzata dalla gran parte delle società e che quest’anno, grazie alla collaborazione e intesa sempre più proficua con la FIP, si realizza. Sono certo che, dopo un periodo di necessario e fisiologico assestamento, sia per gli arbitri che gli atleti ed allenatori, tutti ne trarranno benefici.

E’ innegabile che l’apporto di due regioni da sempre di grande tradizione nella pallacanestro come l’Emilia-Romagna e le Marche, rappresenti uno degli asset consolidati della realtà di LNP. Tra serie A2 e serie B Nazionale sommano il 30 per cento delle partecipanti. Con il loro seguito di passione, cultura cestistica, investimenti degli imprenditori e l’attività giovanile così preziosa per il tessuto sociale. Molte puntano a essere protagoniste, difficile ipotizzare che non lo saranno. Infine il mio personale ringraziamento agli operatori dei Media, come il Resto del Carlino.

Sono certo che proseguirà a raccontare le vicende delle squadre di basket del territorio con l’abituale, e storica, attenzione.

Buona stagione e buon basket a tutti. Francesco Maiorana Presidente Lega Nazionale Pallacanestro