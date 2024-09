Scirea Si riparte da coach Emiliano Solfrizzi

Il Gaetano Scirea riparte da Emiliano Solfrizzi. E da un gruppo di ragazzi scelti del territorio forlivese e cesenate che potrebbero regalare al club di Bertinoro una stagione positiva senza le ansie di quella passata. Infatti dopo essersi salvata la scorsa stagione all’ultima giornata, senza però disputare i playout, l’obiettivo della squadra che parteciperà al girone C del campionato di DR1 è quello di migliorare il cammino fatto nel 2023/24: impresa difficile ma non impossibile. "Questo significa disputare una stagione con meno patemi, ovviamente divertirsi e cercare di vincere il maggior numero possibile di partite", spiega coach Emiliano Solfrizzi, 43 anni in ottobre alla seconda stagione sulla panchina dello Scirea.

Continua Solfrizzi: "Rispetto all’anno passato siamo partiti un po’ prima nella ricerca dei giocatori e questo perché non ci sono state incertezze sulla mia conferma. In questo modo abbiamo pensato a un gruppo che potesse stare bene insieme sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista umano. Per fare questo abbiamo reclutato ragazzi della zona: nove infatti sono di Forlì, tre di Bertinoro, uno di Cesena, mentre solo due vengono da fuori ma studiano a Cesena".

Sette i volti nuovi e sei le conferme per il nuovo Gaetano Scirea. Coach Solfrizzi ha voluto ancora al suo fianco per quest’altra avventura in DR1 i play-guardia Alberto Angeletti, Filippo Poni e Marcello Spagnoli, la guardia Federico Torelli, il playmaker Filippo Piani e l’ala Giacomo Bellini. I volti nuovi invece sono quelli del playmaker Luca Panzavolta del 2001, della guardia-ala Cristian Piazza del 2001, dell’ala piccola Alessandro Morara del 2003, dell’ala forte Luca Agatensi ‘veterano’ del 1995, della giovanissima ala grande Robert Postolache del 2006, del centro Alessandro Palazzi del 2004 e dell’altro centro Enrico Sassi del 2005.

Lo Scirea si allenerà tre volte alla settimana, più ovviamente la partita, per affrontare un campionato difficile con 11 squadre e una formula che prevede le prime cinque ai playoff negli incroci con le prime cinque degli altri due gironi e le altre sei ai playout, anche qui incrociandosi con gli altri due raggruppamenti. Coach Solfrizzi guiderà anche le formazioni Under 17 e Under 14 Silver.

