Senna e l’amore per Imola. Vettel pilota la sua Mp4

Un legame che il tempo non ha scalfito. E che anzi il passare inesorabile degli anni ha amplificato nella memoria collettiva. In quella degli appassionati, che lo scorso 1° maggio sono arrivati in 20mila al Tamburello per la commemorazione ufficiale; e in quella di una città che da quel maledetto 1994 ha fatto di Ayrton Senna il suo figlio adottivo più conosciuto al mondo, onorandone al meglio il ricordo in questi 30 anni. Per riordarlo, domenica alle 13,40, il quattro volte iridato Sebastain Vettel piloterà la MP4/8 con cui il brasiliano disputò il Mondiale nel 1993. Gasly ricorderà invece il campione brasiliano con un casco speciale.

Il pilota di San Paolo è celebrato da un iconico monumento al parco delle Acque minerali, poco distante dal luogo del tragico schianto del 1° maggio di sei lustri fa. È opera dell’artista toscano Stefano Pierotti, tornato a Imola in queste settimane per creare un ideale collegamento tra quella statua e il resto della città attraverso l’installazione di un nuovo pannello murario su una palazzina Acer nel quartiere Marconi. Ma dal 2019 gli occhi di Ayrton incorniciati dal suo inconfondibile casco sono ben rappresentati anche dal murale disegnato dall’arista brasiliano Kobra sulla facciata principale del museo dell’Autodromo. E la piazza all’ingresso del circuito, così come una delle sale dell’impianto è da tempo intitolata all’indimenticato pilota.

Quella di Senna ai Gp di San Marino è poi una storia iniziata dieci anni prima del suo tragico epilogo. Maggio 1984: al volante della sua Toleman, Senna per la prima e unica volta nella sua carriera manca la qualificazione a una gara. Nel 1985, passato alla Lotus, Ayrton arriva a Imola fresco del suo primo successo in Formula 1. Ottiene il tempo migliore in qualifica: sarà questa la prima di otto pole position in riva al Santerno. In gara sembra destinato al trionfo, ma un’anomalia del motore lo lascia senza benzina a quattro giri dalla fine.

Copione identico nel 1986: pole position e ritiro. Dodici mesi più tardi, terza pole consecutiva e primo podio: un secondo posto dietro a Nigel Mansel. La svolta nel 1988 con il passaggio in McLaren: prima vittoria al termine di un Gp dominato. Il trionfo dell’anno successivo segna l’inizio della rivalità con il compagno Alain Prost. Dopo il ritiro nella gara del 1990, altra vittoria dodici mesi più tardi. Sarà l’ultimo squillo. Alle 14.17 del 1° maggio 1994 la tragica fine di una storia e l’inizio della leggenda.

Enrico Agnessi