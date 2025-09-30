Serie A1 femminile, chi fermerà la corazzata Conegliano?

Il 6 ottobre ripartirà la caccia al trono detenuto da Conegliano nell’81a edizione della Serie A1 Tigotà. Ventisei giornate di regular season, con finale il 21 febbraio, e poi i playoff scudetto per le migliori otto tre le quattordici squadre al via. La stagione è iniziata a Courmayeur, con la presentazione della nuova stagione e un torneo quadrangolare di altissimo livello tra Imoco Conegliano, Igor Gorgonzola Novara, Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci. La grande favorita è, ovviamente, Conegliano reduce dal settimo scudetto di fila nella scorsa stagione. Ma quest’anno sono diverse le squadre che tenteranno di interrompere questa striscia vincente. Tra queste c’è anche Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che esordirà al PalaMegabox di Pesaro. La squadra di Andrea Pistola, riconfermato dopo la scorsa stagione, è arrivata a un passo dalla finale playoff, perdendo in semifinale contro Milano (altra contendente per Conegliano). Il massimo campionato femminile ha salutato Roma e Talmassons la scorsa stagione, accogliendo Marignano e la Cbf Balducci Macerata, protagonista di un’impresa che l’ha portata alla promozione dopo due stagioni in A2. Per le arancionere subito un grande debutto contro Cuneo Granda Volley. Dopo aver ottenuto la promozione è stato confermato il coach Valerio Lionetti, che può sorridere dopo un’intensa campagna acquisti adoperata dalla società per alzare il livello della squadra e portarlo a quello della massima categoria italiana.