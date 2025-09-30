Sette giocatori confermati e altrettanti nuovi Il presidente Romiti: «Serve partire bene»

Dopo la salvezza in rimonta dello scorso anno, la Yuasa Battery Grottazolina ha scelto di rinnovare per metà il suo organico in vista del campionato 2025-26. Sui quattordici elementi che compongono il roster, sono sette le conferme e altrettanti i volti nuovi a disposizione di coach Massimiliano Ortenzi. Le conferme sono quelle di Petkovic, Fedrizzi, Marchisio, Tatarov, Marchiani, Cubito e Vecchi; saranno loro a fare da chioccia ai nuovi arrivi che portano anche grandissima esperienza. Parliamo di Marco Falaschi (ex Padova) in regia, del giovane opposto iraniano Amir Golzadeh, degli schiacciatori Giulio Magalini (fresco di scudetto con Trento) e del serbo Lazar Koprivica, e del tris di centrali formato dall’eterno Dragan Stankovic, dal giovane Marco Pellacani (anche lui scudettato a Trento) e dal nazionale bulgaro Iliya Petkov. Insomma un roster che è un bel mix tra giovani ed esperti pronto a dire la sua nella prossima Superlega. Ne è convinto il presidente Rossano Romiti: «Sarà una stagione molto particolare perché la regular season in pratica durerà appena quattro mesi. Per questo sarà necessario far bene fin da subito, possibilmente con pochissimi passaggi a vuoto e soprattutto, nel caso ci fossero, limitati a uno spazio temporale molto breve. C’è pochissimo tempo per rimediare e dunque bisogna essere stabilmente sul pezzo. L’obiettivo è quello di prolungare la nostra stagione oltre ai quattro mesi della regular season, vorrebbe dire innanzitutto aver centrato la salvezza che è il primo traguardo che siamo posti e poi che avremmo raggiunto anche una posizione che ci permette di proseguire anche il nostro cammino». Intanto prosegue senza soste la vendita degli abbinamenti. L’obiettivo è quello di superare la quota di 685 tessere vendute un anno fa. A tal riguardo per sottoscrivere gli abbonamenti, oltre che su vivaticket, è attivo il Point in piazza Marconi, nel cuore di Grottazzolina, aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle 20, mentre il sabato e la domenica l’orario è più ampio (dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20).