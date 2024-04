Shpendi, come nasce un campione: "E’ sempre ora di migliorare"

Lo sguardo non sa mentire. In particolare, se sei Cristian Shpendi, mettiti il cuore in pace, ti scoprono subito. Sui campi da calcio il ventenne gioiello bianconero si diverte da matti. Lo dicono gli occhi che illuminano il sorriso di un ragazzo che rincorre il pallone con una naturalezza che conquista. E’ l’uomo in più nella squadra di Toscano, quello da 20 gol, quello per il quale coi tacchetti ai piedi, niente è impossibile.

Shpendi, come fa?

"Mi alleno da molto tempo... In effetti non è del tutto chiaro se io e mio fratello gemello Stiven abbiamo iniziato prima a camminare, o a prendere a calci un pallone. Quello che è certo è che ci è subito piaciuto da matti. Non abbiamo più smesso".

Di chi è stata l’idea?

"Del babbo, per forza… Sono legatissimo alla famiglia, come Stiven, d’altra parte. So bene quanti sacrifici i nostri genitori hanno fatto per noi e sapere di poter contare sul loro affetto e la loro fiducia è fondamentale".

Si racconti da bambino.

"Prima ancora che ci si potesse iscrivere a una scuola calcio, il babbo ci portava nei campi da gioco. Tutto sommato bastavano un prato e un pallone: avevamo entrambi. Il resto era puro divertimento. E’ rimasto così anche dopo, in effetti".

Divertimento, ma anche sacrifici.

"Eccoci a sei anni, nel Real Metauro, a Lucrezia. Poi venne il Delfino Fano, poi ancora il San Marino. Avevamo 11-12 anni. Veniva a prenderci il pulmino, che ci portava all’allenamento e poi di nuovo a casa. Eravamo sempre gli ultimi a scendere, nessuno abitava più lontano di noi. Era semplice? No, ma a nessuno pesava. Non c’erano obblighi o pressioni, c’era la voglia di fare quello che ci piaceva".

Poi arrivò il Cesena.

"Ci chiamarono dopo il ritorno in C. Serve sempre il plurale, perché tutta questa avventura l’ho condivisa con Stiven. Cominciammo con l’Under 17 e poi arrivammo in Primavera 3, perdemmo in finale, ma venimmo ripescati e così approdammo alla Primavera 2, dove giocammo l’anno dopo. Fu una stagione incredibile, fatta di tanti gol. Collezionammo anche le prime presenze con la prima squadra".

Lei e Stiven.

"Siamo gemelli e siamo legatissimi. E’ ovvio che capita che litighiamo, ma mai per più di cinque minuti. Il punto è che nessuno di noi due riesce a portare il muso all’altro".

Con che argomento ci si riappacifica?

"Devo rispondere?".

Quanto spazio occupa il calcio nelle vostre giornate?

"E’ sempre il momento giusto per pensare al calcio".

Grande dedizione al lavoro, è il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andar via.

"Fino a quando c’è un pallone nelle vicinanze, io tiro. Provo e riprovo, mi alleno più che posso. E’ così che si migliora sul serio".

E a casa?

"Si parla della partita, degli allenamenti, ci si scambiano consigli, si studiano nuovi approcci". Cristian Shpendi sul divano, il mercoledì sera.

"Guardo la Champions".

Se la gode?

"Imparo. Non mi piace starmene lì a guardare tanto per fare. Osservo i giocatori, studio i loro movimenti. Se sono lì, tra i migliori del mondo, c’è un motivo. Vediamo cosa si può fare per imitarli".

Per il primo anno non ha giocato con suo fratello. Lui a Empoli, in serie A, lei decisivo nella promozione del Cesena.

"Siamo rimasti in contatto. Ci sentiamo sempre e quando i calendari lo permettono, io vado a vedere lui e lui viene a vedere me".

Le piacerebbe tornare a giocare insieme?

"Lo faremo, ne sono certo".

A fine partita spesso si ferma a salutare il pubblico, i bambini in particolare. E’ anche tra i più assidui partecipanti agli eventi pubblici del club.

"Tutto vero e tutto bello. Mi piace condividere momenti coi tifosi e sì, mi piace dedicare un sorriso e un incoraggiamento in più ai ragazzini. Perché mi ricordo quando al loro posto c’ero io. Sono arrivato in prima squadra e insieme a me ci sono tanti altri giovani di talento. Non è un miraggio, ce la si può fare. Sono qui a dimostrarlo".