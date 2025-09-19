Spettacolo al PalaDeAndrè di Ravenna:. Cividale dà una lezione alle grandi favorite

Tre formazioni dell’Emilia-Romagna nella Supercoppa. Insieme con la Fortitudo di Attilio Caja c’erano la Forlì di Antimo Martino e la Rimini di Sandro Dell’Agnello (nella foto Zani). Ma al PalaDeAndrè di Ravenna la spunta la Cividale di Stefano Pillastrini che, dopo un supplementare, supera Rimini 105-100.

Finisce con Pilla in trionfo, baciato e osannato dai suoi collaboratori e la Supercoppa che prende la strada del Friuli.

Forse il risultato migliore per premiare una squadra e una società che punta sulla programmazione e, soprattutto, dà fiducia ai giovani, offrendo loro non solo una maglia, ma anche tanti minuti. Non è un caso, forse, che due dei protagonisti della Supercoppa di Ravenna, siano proprio in forza a Cividale, perché Pillastrini storicamente ha sempre dato il meglio di se lavorando con i giovani. E’ un bel messaggio quello che esce dal PalaDeAndrè con Rimini che, comunque, si conferma una squadra capace di arrivare fino in fondo. Pochi mesi fa, la finale promozione con Cantù che ha finito per premiare proprio il club brianzolo che, da diversi anni, puntava al ritorno nella massima serie.

Ma Rimini c’è e ci vuole essere fino alla fine. Come vuole esserci Forlì che, di fatto, con Pietro Aradori, ha inserito un altro ‘americano’ nel proprio organico. Ma anche la Fortitudo di Attilio Caja non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Considerando che ci saranno anche le due neoretrocesse, Scafati e Pistoia e che Pesaro deve essere considerata una nobile di rango, la concorrenza non manca.

Anche perché nel gruppo di chi punta in alto ci sono anche Verona, Brindisi e Torino. Ci sarà da divertirsi nel campionato di A2. Provare per credere.