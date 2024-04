Sport e valori. La qualità della vita si suda. Nuove prospettive per i giovani

Certo, ci sono i campioni. Quelli che vincono scudetti e medaglie, che infrangono record del mondo e che diventano testimonial delle pubblicità. Ma non è il peso dei trofei a fare la differenza nel corso di una vita. Di pomeriggio, a qualsiasi ora in zona Ippodromo, c’è almeno un’auto che si ferma sul bordo della strada. Si apre solo lo sportello del passeggero e balza giù un bimbo o una bimba. Quasi non si vedono, sommersi da borse spesso più grandi di loro. Corrono verso la piscina, la palestra, il campo di atletica, con l’entusiasmo che solo chi sogna può avere. Li aspettano allenatori che li aiuteranno. A diventare campioni? Probabilmente no. A diventare donne e uomini con la testa sulle spalle e la pelle più dura? Certamente sì. Lo sport è una medicina senza controindicazioni, che cambia la vita. A tutti.

l.r.