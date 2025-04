Suggestione Schumacher. Mick vuole la pista di papà

Le sette meraviglie di papà. Perché arrivare a Imola per Mick Schumacher è un po’ come aprire l’album dei ricordi tante solo le foto sul podio del Ferrari, che è quasi un giardino di casa. Il Kaiser come nessuno sulle rive del Santerno, dove è salito sul gradino più alto del podio per ben sette volte. Un dominio iniziato in quel tragico 1° maggio del 1994 e poi esteso negli anni 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006.

C’è che Mick all’Enzo e Dino Ferrari ci ha corso con una Formula 1 nel 2021 e nel 2022, classificandosi al 17° e poi al 16° posto sulla Haas, dopo non pochi errori alla guida. Non certo un bolide. Lasciato – si spera solo temporaneamente – il magico mondo del circus, baby Schumi ci riprova con le ruote coperte, questa volta a bordo della Alpine (nella foto si scatta un selfie con il team). I suoi compagni d’avventura saranno Jules Gounon, promosso titolare dopo aver ricoperto il ruolo di riserva nel 2024 partecipando ad alcune gare, e il neo arrivato Frédéric Makowiecki, pronto a rilanciarsi dopo la lunga militanza in Porsche.

Il trio rinnovato cercherà di far meglio rispetto alla gara dello scorso anno. Nel 2024 il team si classificò in sedicesima posizione.

Quest’anno è stato immortalato fra il pubblico presente sulle tribune durante i test invernali delle vetture hypercar. L’obiettivo è fare bene, ma soprattutto preparare il terreno per un suo possibile ritorno in Formula 1. Sì, perché il giovane Schumacher ha dimostrato di avere le carte in regola per stare dietro al volante di una monoposto. Ma pian piano il figlio d’arte sta trovando i suoi spazi a bordo della vettura A424 numero 35.

"Lo scorso anno è stato il primo contatto con il mondo dell’endurance e con tante novità, a cominciare dall’auto che è molto diversa rispetto ad una F1 – ha detto Mick in un incontro che i piloti hanno avuto a inizio anno con i giornalisti –. E’ stata una fase di adattamento molto impegnativa guidare una vettura più pesante e con meno carico aerodinamico, ma dopo 8 gare penso di aver capito bene cosa serve e cosa fa l’auto".

Tutti hanno ancora negli occhi la gara di papà Michael, quando nel 2006, l’ultimo anno della F1 a Imola (prima del ritorno del 2020) trovò a bordo della Ferrari 248 quella che oggi resta l’ultima vittoria di una Rossa nell’impianto del Santerno. Un errore di Alonso alla Variante Villeneuve negli ultimi giri, incoronò il Kaiser, e ora gli appassionati sperano che il circuito possa tornare di nuovo nell’album di famiglia.

