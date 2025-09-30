Superlega, parte la caccia ai campioni di Trento Civitanova e Perugia sono pronte

È tutto pronto per la nuova stagione della Superlega Credem Banca 2025-26, a cui mancano sempre meno giorni per l’inizio ufficiali. Ai nastri di partenza 12 squadre, tra novità, conferme e favorite. Si ripartirà dal trionfo dell’Itas Trentino, che dopo aver chiuso in testa la regular season è diventato campione d’Italia battendo Cucine Lube Civitanova nella finale playoff. E proprio l’Itas Trentino è una delle squadre favorite alla vittoria in questa nuova stagione, con una possibile doppietta nella sua ventiseiesima stagione in Superlega. Il club di Trento ha subito però una profonda trasformazione, a partire dal suo coach. Nonostante il trionfo, Fabio Soli ha lasciato il posto al termine della stagione, come già annunciato mesi prima attraverso una nota ufficiale della società. Al suo posto è arrivato Marcelo Mendez, reduce dal percorso con la Nazionale Argentina nel Mondiale 2025. Il tecnico argentino porterà un bagaglio ricco d’esperienza grazie alla sua lunga carriera, ma sarà la sua prima volta nel campionato italiano. A questo si uniscono anche le partenze di Kozamernik, Magalini e Pellacani. Linea completamente diversa adottata dall’altra grande favorita, Cucine Lube Civitanova che nella scorsa stagione si è fermata alla finale playoff proprio contro Trento. Il club biancorosso ha scelto la linea della continuità, confermando gli elementi chiave della passata stagione come il coach Giampaolo Medei e aggiungendo innesti giovani e di qualità. Dopo aver sfiorato il sogno tricolore e aver conquistato la Coppa Italia, Lube sarà una delle formazioni da tenere d’occhio durante la stagione. L’ultima favorita è Sir Susa Scai Perugia, reduce dal trionfo in CEV Champions League e che ha chiuso la regular season al secondo posto, a pari punti con Trento, fermandosi poi in semifinale dei playoff contro Lube Civitanova. La nuova della classe tra le 12 squadre della Superlega è MA Acqua San Bernardo Cuneo, promossa dalla Serie A2 dopo la vittoria in finale dei playoff promozione su Brescia. Cuneo ritorna così nella massima serie italiana, che mancava dal 2014. A farle posto è Taranto, retrocessa dopo il crollo nel girone di ritorno della regular season e la beffa dell’ultima giornata, con Monza salva all’ultimo punto. Tra le grandi novità ci sarà anche il tecnico Fabio Soli, fresco campione d’Italia, alla Rana Verona, rendendola una delle possibili sorprese della stagione nonostante il doppio impegno con la Nazionale slovena. Attenzione anche a Yuasa Battery Grottazzolina, protagonista di una grande sessione di mercato che ha visto arrivare Pellacani e Magalini, campioni d’Italia da Trento, oltre ad altri grandi innesti come Falaschi, Golzadeh, Stankovic e Koprivica. La data da fissare sul calendario è quella di lunedì 20 ottobre, con la prima giornata della regular season 2025-26. Si parte subito con una grande sfida, ovvero il derby tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina. Il primo esame della nuova Itas Trentino sarà in casa del Cisterna Volley, Cuneo debutta in casa del Sonepar Padova e si riaffrontano subito Allianz Milano e Valsa Group Modena, il match che ha chiuso la passata stagione.