Tappa fondamentale per Aleotti Il gregario pronto per la gloria

Quella con partenza a Modena sarà una tappa fondamentale per Giovanni Aleotti, ciclista di Finale Emilia. Il classe '99 della Red Bull - BORA - hansgrohe parteciperà al suo quinto Giro d'Italia: gregario di lusso, è stato scelto personalmente da Primoz Roglic, ancora favorito per la vittoria finale nonostante il ritardo in classifica. Nel 2024, infatti, Aleotti fu decisivo alla Vuelta nell'operazione rimonta su Ben O'Connor, motivo per il quale lo sloveno lo ha voluto fortemente alla corsa rosa. La stagione dell'emiliano è iniziata già ai primi di dicembre con la visita alla sede della Bora a Monaco di Baviera ed è proseguita in Austria, alla Red Rull, nuovo main sponsor del Team World Tour con il quale correrà almeno per un altro anno e mezzo: Aleotti, infatti, nei mesi scorsi ha firmato il rinnovo fino al 2026. Mai una vittoria nei Grandi Giri in carriera, nel 2024 si è aggiudicato la vittoria del Tour della Slovenia, con 10" di vantaggio su Pello Bilbao. Anche nella tappa di casa sarà accanto al proprio capitano per tentare una rimonta complicata, come avvenne sulle strade della Spagna. Aleotti ha iniziato la sua avventura in Bora nel 2021 e sembra non aver intenzione di lasciare la squadra: «Sono più che soddisfatto del prolungamento del mio contratto con la Red Bull-Bora-hansgrohe – aveva dichiarato dopo la firma –, qui mi sono sempre sentito a casa».