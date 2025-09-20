Tifosi con il fiato sospeso per il derby. La prima sfida sarà a Faenza il 12 ottobre

Viaggi al Sud e derby per Tema Sinergie ed OraSì che finalmente saranno inserite nello stesso girone: l’unico precedente risale alla stagione 2023/24, l’unica nella quale sono state nello stesso campionato. Quest’anno ritorna dunque il derby con il primo atto che sarà domenica 12 ottobre a Faenza e il secondo domenica 18 gennaio al PalaCosta di Ravenna. Il girone è molto competitivo, ma sulla carta meno forte di quello del Nord, anche se poi i verdetti arriveranno nei playoff dove due squadre saliranno in A2 accompagnate dalla vincente dello spareggio in gara unica tra le perdenti delle due finali.

Due sono le teste di serie che partono con i favori del pronostico: Virtus Roma e Pielle Livorno. I capitolini non hanno badato a spese per allestire un roster di livello affidato a Calvani, tecnico dal lunghissimo curriculum che lo ha visto allenare anche in A1, puntando su lunghi come Leggio e Lenti e altri giocatori con un passato in A2. Livorno ha invece rinforzato un roster che già poteva contare su Leonzio, Lucarelli e Klyuchnyk inserendo Bonacini e Alibegovic. Ad insidiale in vetta, c’è un gruppo molto agguerrito dove spicca Latina, guidata da Gramenzi che ha stravinto al scorsa B con Roseto e ha un roster dove spiccano Pastore, Sacchetti e Cipolla. Attenzione anche a Jesi, che ha puntato sull’islandese Palsson impegnato fino a pochi giorni fa all’Europeo, inserendo anche un terzetto super con Arrigoni, Piccone e Nicoli.

La Luiss Roma del confermato Falluca ha invece portato in B, Fernandez, argentino ma di passaporto italiano arrivato dall’A1 dove era a Venezia, poi c’è Caserta che come ogni anno parte con un ottimo roster (Laganà, Vecerina e Lo Biondo solo per citarne alcuni), ma non dovrà ‘perdersi per strada’ come accaduto nelle ultime stagioni. In terza fascia, ovvero coloro che possono puntare ai primi sei posti che valgono i playoff diretti o disputare i play in (si qualificano dalla settima alla dodicesima), ci sono Faenza e Ravenna insieme all’Andrea Costa Imola, rinnovata e con l’esperto Dalmonte in panchina, e Chiusi, squadra da sempre ‘scorbutica’ da affrontare che ha dato fiducia a Bertocco, cecchino della B.

Piombino (attenzione a Raivio che nonostante l’età non ha perso il vizio di fare canestro) e Fabriano, rinnovata ma sempre pericolosa con Centanni che è uno dei migliori tiratori di tutta la B, possono invece puntare alla salvezza diretta. L’ultima fascia è formata dalle ‘pericolanti’ ovvero le squadre che dovranno evitare la retrocessione diretta (toccherà all’ultima in classifica) o i playout (li disputano la terzultima e la penultima incrociandosi con l’altro girone). Le neopromosse Quarrata (dove gioca De Gregori ex Ravenna) e Ferrara hanno puntato sul gruppo della promozione e potrebbero essere anche la sorpresa del girone, avendo un fattore campo spesso determinante. Loreto Pesaro, altra salita dalla B Interregionale, è stata costruita negli ultimi giorni di mercato, ma ha come punto di forza Ceccarelli in panchina. Le campane Casoria e Nocera sono delle incognite avendo cambiato molto, compresa la sede societaria (i primi erano a Sant’Antimo e i secondi a Salerno) poi c’è la Virtus Imola, con tanti giovani al debutto in B Nazionale. Ad allenarli c’è Galetti, bravissimo a valorizzare i giovani, ma questa volta dovrà superarsi per far mantenere la categoria ai gialloneri.

Luca Del Favero