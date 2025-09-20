Tomassini promuove il nuovo gruppo: "Fondamentale avere continuità"

Il capitano della nuova Dole è lo zio Tom. Con Stefano Masciadri e Francesco Bedetti non più a roster, è Giovanni Tomassini a vestire la simbolica fascia del leader dello spogliatoio, della saggia guida pronta a tracciare il percorso. Una scelta perfetta. "È un attestato di stima che mi fa piacere – commenta Tomassini –. Vuol dire che la società mi ha visto come una persona che può avere influenza nello spogliatoio. In campo cambia poco, va detto. L’obiettivo è essere sempre il più performanti possibili. Conterà, probabilmente, nei momenti complicati, in quelli in cui non tutto filerà liscio". Giovanni Tomassini ha buona memoria del recente passato biancorosso e può valutare bene il nuovo gruppo targato Dole.

"Diciamo che forse c’è più pericolosità dall’arco e che dovremo correre di più. C’è anche più talento, ma detto questo siamo a settembre e non dobbiamo paragonarci a quelli che eravamo nello scorso giugno, dopo il percorso di un anno. Le basi ci sono, stiamo lavorando per costruire la giusta chimica". La valutazione dei nuovi è accurata, dopo averli visti da vicino in allenamento e in partita. "Ogden? Ha grande pericolosità in attacco, è molto mobile e ci potrà permettere di cambiare anche in difesa. È diverso da Johnson, ha le sue caratteristiche e lo sappiamo. Poi Denegri, un giocatore che ha già ampiamente dimostrato che su di lui puoi contare sempre. Molto pericoloso e con un gran tiro da fuori. Pollone e Leardini sono i nostri due elementi di energia che capiscono anche tanto di pallacanestro. Ci aspettiamo un grande aiuto in difesa, oltre a poter mettere in mostra in attacco le doti che posseggono. Infine Sankare, un giovane con grandi doti. Non bisogna aspettarsi i salti mortali e sarà necessario lasciargli spazio per sbagliare. L’importante è che progredisca sempre e che ogni giorno aggiunga qualcosa al suo bagaglio".

Il gruppo è di qualità e va all’attacco di un campionato con diverse pretendenti ai primi posti. Verona, ma non solo. Tomassini ha le idee chiare e non si nasconde: "Credo che il livello sia paragonabile a quello dell’anno scorso, ma se nel 2024-2025 avevamo tre o quattro squadre superiori alla concorrenza, credo che questa volta il gruppo si possa allargare a cinque o sei. Oltre a noi, parlerei di Verona, Scafati, Brindisi, Avellino e Fortitudo. Sarà importantissimo avere poche flessioni, trovare continuità nell’arco dei mesi. Non so come andrà, di sicuro sognare non costa nulla. L’obiettivo è stare lassù in alto, puntare al vertice. Si potrà soffrire, lo dobbiamo mettere in conto, servirà continuità. In campo due chiavi: la prima è riuscire a essere il più imprevedibili possibile in attacco. La seconda è la difesa, quella ci potrà consentire di fare il salto di qualità".

lo. za.