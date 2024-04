Toscano Storia del condottiero del Cesena

Mimmo Toscano non è un personaggio semplice, come quelli che vengono da una terra difficile, a volte ostile e ricca di contraddizioni come la Calabria.

In Romagna prima di lui c’erano state due parentesi calabresi poco felici, quelle di Massimo Drago, incapace di tradurre uno squadrone pieno di talenti (tra gli altri Kessie, Sensi, Duric, Ciano) in una macchina da guerra e da promozione in A.

L’altro è stato Francesco Modesto durante sei mesi altalenanti, amore mai sbocciato, con la vittoria di agosto sul Milan e lo stop casalingo per 4-0 col Fano, uno degli scivoloni più dolorosi davanti alla ’Mare’.

Insomma, non ci stava il due senza tre. Invece stavolta è andata bene. Mimmo ha riportato il Cavalluccio a casa sua, in serie B.

Allenatore vincente in serie C, a una incollatura, ora colmata, dagli altri due califfi di categoria Braglia e Tesser. Allenare a Cesena resta indelebile e lui lo ricorderà per sempre per il calore del popolo del ’Manuzzi’, giunto tardi ma poi genuino come sa essere quello dei romagnoli.

Ha compiuto errori importanti durante la sua prima stagione alla guida del Cesena. Nessuno dimentica la gestione dei portieri che non è stata l’unica ragione per cui il Cesena non conquistò la promozione, ma ha aiutato eccome.

Non ha mai voluto chiarire come andarono le cose, forse non lo farà neanche quando se ne andrà altrove, quando nasce spontanea la voglia di togliersi i sassolini.

Sbagliò nella forsennata difesa di giocatori indifendibili come Bianchi, Ferrante e Calderoni. Qualche defaillance anche nella gestione di match determinanti come quello col Lecco al ’Manuzzi’.

Ma è storia passata perché pur con un anno di ritardo, Toscano ha portato il Cesena in serie B, battendo le perplessità di tanti, anche in società, nate da quella scellerata serie di errori.

Poco alla volta, risultato dopo risultato ha conquistato la piazza, l’affetto e il coro della curva, roba riservata solo a Fabrizio Castori e a Pierpaolo Bisoli che hanno fatto la storia da queste parti.

Meticoloso, pignolo, taciturno il giusto, è cresciuto, ha plasmato la squadra stavolta senza errori e quando a volte ha tentennato ha avuto la fortuna di avere accanto una personalità di spicco come quella di Fabio Artico che l’ha aiutato a superare i momenti critici.

Come lo scivolone immediato a Olbia, in apertura di campionato quando già si sentiva urlare ’Toscano vattene’.

Di lì in avanti non ha sbagliato una mossa, una sostituzione, una tattica, una conferenza. Impeccabile.

Forse ha ragione quando tenta di far dimenticare le sue non esaltanti esperienze in serie B dicendo che durante questa stagione è molto cambiato, che ha imparato dalle esperienze nella gestione dei giocatori e dei momenti.

A proposito di Artico. Fu lui con una telefonata chilometrica in un torrido pomeriggio di luglio a convincere Toscano a restare al Cesena offrendogli le massime garanzie, quando col Vicenza mancava solo la firma sul contratto. Un’altra medaglia per questo direttore sportivo, abituato a fare di tutto in una società priva del direttore generale. Questa stagione è stata una cavalcata entusiasmante di cui generazioni di tifosi ricorderanno a lungo le grandi soddisfazioni. Record frantumati, miglior difesa, miglior attacco, cooperativa del gol. Soprattutto il lancio dei ragazzini, il vero capolavoro di Toscano.

In Italia non è facile aspettare la crescita dei giovani e quindi buttarli in mischia. Lui lo ha fatto, con coraggio e lungimiranza, colmando le lacune di organico evidenti dopo il mercato estivo. La Fiorentina ha restituito gratis l’esplosività di Tommy Berti, l’infortunio di Ciofi ha favorito l’esplosione di Pieraccini, forse il più inatteso fra tutti i ’mocciosi’ e perciò il più sorprendente per prestazioni mai banali.

E poi Francesconi, eletto fido scudiero di De Rose cui ha donato garretti e determinazione in splendida sinergia. E David, Giovannini. Soprattutto lui, il bomber, Cristian Shpendi, un concentrato di furbizia in area, tecnica, abnegazione e rabbia, capace di migliorare lo splendido score di Stiven durante la scorsa stagione. Il sogno di tutti è di rivedere entrambi col bianconero sulle spalle in cadetteria prima di decollare per ben altri palcoscenici. Infine il popolo del Manuzzi, tornato in massa, entusiasta, spettacolare come nei momenti migliori della stoiria del Cavalluccio. I meriti di Toscano sono evidenti, non ha sbagliato una mossa e merita un posto di riguardo nella galleria dei grandi allenatori bianconeri.