Un derby giovane: solo dieci precedenti. L’11 ottobre è già tempo del match più atteso

La rivalità tra Andrea Costa e Virtus si è quasi sempre vissuta a distanza. È curioso, infatti, che i due club che hanno reso la pallacanestro lo sport di riferimento di Imola, nate rispettivamente nel 1936, la Virtus, e nel 1967, l’Andrea Costa, sul campo si siano affrontate la miseria di dieci volte. In 58 anni di viaggio congiunto, la prima resa dei conti arrivò, infatti, nella stagione 1986/87. In sostanza la Virtus aveva sempre avuto la leadership cittadina, riuscendo anche a giocare nell’allora seconda lega italiana che comunque era denominata serie A, quando le partite si disputavano all’aperto, nel campo della Savonarola. Parliamo di fine anni ‘50 e inizio anni ’60, fino all’arrivo del presidente Augusto Brusa che guidò il club per 22 stagioni (64-85).

Muoveva i primi passi in quello stesso periodo l’Andrea Costa, che fino ai primi anni ’80 militava al massimo in promozione. In uno stretto lasso di tempo, però, i biancorossi scalarono velocemente i campionati, vincendo la D dopo un solo anno (81/82) e poi la C2, nel 1985/86, al termine di una incredibile cavalcata senza sconfitta. Arriviamo alla stagione che cambia la storia, con un metaforico passaggio di testimone. In quella B2, infatti, l’Andrea Costa di Bob Ravaglia, grande ex giallonero poi bandiera biancorossa, infligge non solo due sconfitte pesanti, ma trova anche la promozione, salendo in B1, mentre la Virtus resta in B2. Da li passano 36 lunghissimi anni prima di rivedere la stracittadina, nei quali il club biancorosso entra nel gotha del basket, conquistando prima la A2 (’95) e poi la A1 (’98), dove l’anno dopo è settima assoluta e vola in Coppa Korac. Nello stesso periodo la Virtus rischia di sprofondare, retrocedendo due volte in D, poi però si rianima e arriva a un soffio dalla A2.

Il mancato ricongiungimento non ha però mai affievolito la rivalità che, quasi per caso, è riesplosa dopo che entrambe le società hanno vissuto grandi difficoltà economiche. L’Andrea Costa si autoretrocede nel 2020 e la Virtus nel 2022 conquista la B: torna il derby. Nella stagione 2022/23 l’Andrea Costa vince in Supercoppa, mentre in campionato è 1-1, col primo storico successo giallonero. A fine stagione i biancorossi retrocedono, per una nuova riforma dei campionati cadetti, ma è proprio il successo della Virtus a fare ripescare gli avversari e a ridare linfa a questa eterna rivalità. Il bilancio nel 2023/24 è 2-1 per la Virtus, che stavolta vince il match di Supercoppa.

Si arriva alla stagione passata, dove l’Up si impone sia all’andata sia al ritorno con autorevolezza fissando il bilancio sul 7 a 3 per l’Andrea Costa. Uno score che la formazione di Luca Dalmonte potrà anche incrementare quest’anno, vista la grande differenza dei due organici, con la Virtus che dopo il cambio di proprietà si è vista costretta a fare una squadra in economia. Ma il derby, si sa, a volte può regalare delle soprese e per saperlo non bisogna attendere molto: il primo è alla quarta di campionato, l’11 ottobre alle 20,30. Gara di ritorno invece in programma all’ultima giornata di campionato, il 26 aprile del 2026. Chissà che non possa sancire le sorti delle due squadre.