Un poker da seguire. Bartoli sempre la favorita. Pisaurum la grande novità

Saranno ben quattro le formazioni della provincia di Pesaro a prendere parte al nuovo campionato di Serie C, al via il primo weekend di ottobre. Insieme alle due confermate rispetto allo scorso anno, Bartoli Mechanics e Urbania, le novità sono rappresentate dal Pisaurum, che si è visto accettare la richiesta di riposizionamento in serie C dopo l’ultima stagione in serie B Interregionale, e la Real Basket Club Pesaro. Partendo dalla Bartoli Mechanics, l’anno scorso è stata grande protagonista di un campionato ai vertici della classifica, terminando la stagione con la sconfitta ai quarti di finale playoff. La squadra del Metauro riparte dalla conferma di coach Riccardo Paolini e dal nucleo delle ultime stagioni. Salutato in estate il regista Santi, trasferitosi in B2 a Civitanova Marche, in cabina di regia è stato acquistato Nicola Fabbri, l’anno scorso al Pisaurum, a cui si aggiungono come nuovi volti l’ala-centro Diego Rosatti, l’anno scorso a Senigallia, e l’ex Urbania Altieri.

L’altra formazione reduce dal campionato di serie C è la Pallacanestro Urbania, formazione che presenta numerose novità a partire dallo staff tecnico. La nuova guida biancorossa sarà Francesco Donati, dopo cinque anni al Basket Giovane, che nella sua nuova avventura si è portato con sé tre pesaresi avuti nell’ultima stagione, Di Francesco, Aloi e Colotti. I tre prodotti del settore giovanile della Vuelle sono le vere, uniche, novità insieme al centro lettone Arturs Dusels, poiché gli arrivi dell’ala forte Pentucci, di Marcantognini e di Manna rappresentano dei ritorni.

La novità di quest’anno è senza dubbio la presenza del Pisaurum, promosso due anni fa in B Interregionale e scesa per proprio volere nonostante la salvezza conquistata. Salutato coach Surico, il nuovo allenatore dei verdearancio sarà Giuseppe Contigiani, con vice Riccardo Badioli. Il colpo estivo è stato l’acquisto del pesarese Andrea Maggiotto, ala classe ’88 proveniente da Montemarciano, dove ha trascorso le ultime tre stagioni in serie C con 17,9 punti di media, insieme a quello di Andrea Giampaoli, trasferitosi dal Bramante dopo sei stagioni.

Per concludere, farà parte del campionato di serie C anche la Real Basket Club, formazione composta dai ragazzi dell’under 19 della Carpegna Prosciutto. Allenati da Giovanni Luminati, con vice Manuel Bertoni, ai ragazzi delle annate 2006-2007 saranno aggregati quattro ragazzi del 2004-2005, sempre prodotti dal settore giovanile biancorosso.

Leonardo Selvatici