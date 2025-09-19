Un roster ambizioso arricchito dall’ex Nba che giocava con LeBron

L’arrivo di Kay Felder, un passato nei Cleveland Cavaliers al fianco di LeBron James, ha dato una sferzata all’estate cestistica pesarese. Il play americano che quattro anni fa aveva virato verso la Cina facendo perdere le sue tracce è stato ripescato dal diesse Nicola Egidio che punta ancora su un uomo di nome Khalil, l’anno scorso Ahmad quest’anno Felder. "Mi considero un leader e sento che questa potrebbe essere la situazione perfetta in questo momento della mia carriera: insieme ci divertiremo", ha detto il secondo straniero della Vuelle alla sua presentazione, il giorno dopo lo sbarco in città avvenuto in extremis. "È servita un po’ di pazienza per andare a prendere un giocatore che potrebbe fare la differenza", dice la società.

Coach Spiro Leka sarà agevolato dal fatto che la sua squadra debutterà ufficialmente il 30 settembre anziché il 21 e questo gli concederà dieci in giorni in più davvero preziosi per integrare il regista negli schemi di gioco: nella prima giornata infatti Pesaro avrebbe dovuto esordire a Bergamo, ma la Blu Basket ha chiesto il rinvio (fissato per il 15 ottobre) per la convocazione di un proprio atleta nella Nazionale di 3vs3 Under 23, mentre il vernissage casalingo con Livorno del 28 settembre slitta di due giorni a causa delle elezioni regionali. Un periodo cruciale anche per il recupero del centro titolare Quirino De Laurentiis che non riesce a smaltire un problema al piede sinistro. Pesaro ha svecchiato parecchio il roster, che allinea ben cinque giocatori della generazione Z, praticamente tutta la panchina. A partire dall’azzurrino medaglia d’oro Stefano Trucchetti, classe 2006, prelevato da Sassari, dall’italo-argentino Octavio Maretto, uno dei tre confermati dalla passata stagione (nato nel 2004), dall’ala Alessandro Bertini (del 2002) proveniente da Orzinuovi, dal n.4 Niccolò Virginio (classe 2003), sceso di categoria dopo aver lasciato Varese, per finire con Elhadji Fainke, centro del 2005, nato in Mali ma di formazione italiana, ancora da scoprire a questi livelli.

Il quintetto biancorosso possiede invece l’esperienza che servirà per provare a riscattare un’annata grigia, in cui la ex Carpegna Prosciutto (il main sponsor lascia dopo sei stagioni) non si è qualificata nemmeno ai playoff-promozione. Bacchetta di comando a Kay Felder, al suo fianco un cavallo di ritorno come Matteo Tambone che in A2 dovrebbe fare la differenza, cerniera fra il reparto esterni e lunghi sarà Lorenzo Bucarelli, una delle poche riconferme del 2024/25, sotto i tabelloni il lituano Regimantas Miniotas, che dispone di ottimi fondamentali come tutti i cestisti baltici, e appunto il veterano Rino De Laurentiis. A parole non si punta alla promozione, forse per tenere bassa la pressione che in una piazza come questa può diventare soffocante, ma nei sogni dei tifosi il ritorno in serie A è presente eccome.