UNA CARRIERA AL TOP. La prima maglia ritirata: la numero 4 è solo di Roberto

Roberto Brunamonti è nato a Spoleto (Perugia) il 14 aprile 1959. Viene acquistato dall’Avvocato Porelli per una cifra complessiva vicina al miliardo di lire. L’Avvocato si presenta a Rieti con una valigetta che contiene 400 milioni, più i cartellini di Maurizio Ferro e Alessandro Daniele. Dal 1982 al 1996 gioca in bianconero con 473 presenze e 5.576 punti solo per il campionato. La sua maglia numero 4 è stata la prima a essere ritirata dal club. Sarebbero poi seguite la 5 di Sasha Danilovic e, dopo un tira e molla, la 10 di Renato Villalta. Ha vinto quattro scudetti (1984, 1993, 1994, 1995), una Coppa Europa (1990), tre Coppe Italia (1984, 1989, 1990), una Supercoppa (1995). A questo aggiunge una Coppa Italia (1997) da allenatore e, da vice presidente, due scudetti (1998, 2001), tre Coppe Italia (1999, 2001, 2002), due Eurolega (1998, 2001).

Resta in bianconero fino al 2002. Nel giorno in cui Marco Madrigali solleva dall’incarico Ettore Messina, Roberto rassegna immediatamente le dimissioni. E i tifosi non possono dimenticare, ai tempi del PalaDozza, di quando venne smontata la targa Piazza Manfredi Azzarita. Al suo posto comparve la targa Roberto Brunamonti, capitano bianconero. E’ stato nello staff della nazionale maschile. Ora è in quella femminile.