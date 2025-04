Una pista da leggenda. Tecnica e velocità in riva al Santerno

Storia, mito e leggenda si incontrano lungo i 4,909 chilometri di pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La realizzazione di uno dei circuiti più tecnici e selettivi del mondo, apprezzato all’unanimità dai piloti per una conformazione capace di esaltare doti e riflessi, risale all’8 marzo 1950 con inaugurazione il 25 aprile 1953 in occasione della corsa motociclistica Gran Premio Coni. Celebre per le gare dedicate alle due ruote motorizzate, straordinarie competizioni frutto del genio organizzativo di Checco Costa, il tracciato ospitò il 21 aprile 1963 il primo Gran Premio di Formula 1 della sua storia. Un rapporto, quello con il massimo circus automobilistico, ripreso poi in pianta stabile a partire dal 1980 (con la disputa del 51° Gran Premio d’Italia, ndr) fino al 2006. Dopo un digiuno di oltre un decennio, l’autodromo di Imola ha riabbracciato la Formula 1 nel 2020. Diciannove curve, dieci a sinistra e nove a destra, senso di marcia antiorario e layout originario profondamente mutato dopo il nefasto Gran Premio di San Marino del 1994 durante il quale persero la vita Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. Anche il circuito sulle rive del Santerno finì sul banco degli imputati per la doppia tragedia e così iniziarono una serie di opere finalizzate a garantire più alti parametri di sicurezza. Addio alla velocissima curva del Tamburello, affrontata dai bolidi ad oltre 300 km/h dopo il rettilineo, e alla Villeneuve per fare posto a due chicane. Ridisegnati anche il ‘catino’ delle Acque Minerali, passato da affascinante variante a doppia curva a destra, e la traiettoria della Rivazza. Eliminata, in epoca più recente, pure la Variante Bassa per la creazione di un lungo filone di continuità che dalla Rivazza porta ora al Tamburello costeggiando in gran parte la corsia box. Tra i punti più iconici va menzionata la curva della Tosa senza dimenticare la fresca intitolazione della variante Alta alla memoria dell’ex iridato di moto Fausto Gresini.