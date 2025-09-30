Una società nata nel 2020 e da subito ai massimi livelli: un'ascesa senza sosta

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia disputa il campionato nazionale di A1 di pallavolo femminile. La prossima sarà la quinta stagione consecutiva nella massima serie per le tigri biancoverdi, che giocano le partite interne al PalaMegabox di Pesaro. Nata nel 2020 e promossa in A1 al primo tentativo, la Megabox ha conquistato nel campionato 2021-2022 un brillante nono posto in classifica, confermato nella stagione successiva. Da lì in poi, il suo percorso di crescita è proseguito senza soste: nella stagione 2023-24 è arrivato il settimo posto nella regular season, con la prima qualificazione ai play-off scudetto. Nella stagione appena conclusa, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si è confermata al settimo posto in classifica, conquistando per la prima volta la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e per la seconda volta consecutiva la qualificazione ai play-off. Nella gara di ritorno, disputata nella prestigiosa Vitrifrigo Arena di Pesaro, la squadra ha richiamato un pubblico record per lo sport femminile del territorio: 4.561 persone. Tre settimane dopo, è arrivata la prima qualificazione alle competizioni europee, grazie alla vittoria nella finale dei play-off per la CEV Challenge Cup, terza coppa continentale per importanza. «Abbiamo costruito una squadra che secondo me potrà far bene anche l’anno prossimo» spiega il presidente Ivano Angeli. «Sono un imprenditore e sono abituato a lavorare per progetti e obiettivi che prevedano risultati realistici e graduali. Sono per la politica dei piccoli passi, e anche la nostra squadra sta crescendo ogni anno seguendo questo percorso. Sono arrivate ragazze di valore che hanno voglia di crescere con noi, e questa è la cosa cui teniamo di più. Vogliamo continuare a crescere, cercando di migliorare la nostra posizione in campionato e di ridurre la distanza dalle quattro big. Avremo anche la Challenge Cup, una nuova vetrina sulla quale misurarsi e provare a darsi nuovi traguardi. Portare Vallefoglia in Europa è un traguardo che sembrava incredibile solo un paio di stagioni fa!».