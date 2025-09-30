Una stagione da protagonista: dalla Coppa Italia vinta al sogno scudetto e Challenge Cup

Il 7 maggio scorso si è chiusa ufficialmente la straordinaria stagione della Cucine Lube Civitanova, definita come “uno degli anni più belli della storia sportiva” dal patron Fabio Giulianelli. E non potrebbe essere altrimenti con una squadra protagonista in tutte le competizioni che ha disputato, arrivando a giocare in totale 53 partite in una sola stagione tra Superlega, Coppa Italia, Challenge Cup e Mondiale per Club, viaggiando tra l’Italia e l’Europa, fino al Brasile. I giganti biancorossi sono arrivati a disputare le fasi finali di tutti i tornei intrapresi, con un po’ di rammarico per alcune finali perse ma con alcuni grandissimi traguardi: l’aver ottenuto i pass per la CEV Champions League 2026 e per la prossima Supercoppa e, soprattutto, la conquista della Coppa Italia, l’ottava nella storia del club. Civitanova ha potuto acquisire tantissima esperienza durante le spedizioni continentali, sfiorando il successo in entrambi i tornei. Il Mondiale per Club si è chiuso a un passo dal podio, con la Lube arrivata tra le quattro semifinaliste ma poi battuta da Trentino (3-0) e dal Foolad Sirjan Iranian nella finale terzo posto, in un match con tanto rammarico per le quattro palle match sprecate. Il percorso in Challenge Cup è invece arrivato fino alla finale, con i biancorossi che hanno sfidato i giganti polacchi del Bogdanka LUK Lublin. Nonostante una vittoria al tie-break nel ritorno all’Eurosuole Forum, il trionfo è andato ai polacchi grazie al 3-1 dell’andata all’Hala Globus di Lublino. La remuntada degli uomini di Medei si è fermata a un terzo set infinito, dopo aver vinto i primi due, chiuso sul 36-38 e con cinque match point sprecati. Biancorossi vicinissimi anche al sogno tricolore, che però si è spezzato nella finale playoff di SuperLega, vinta dall’Itas Trentino in gara-4 dopo una prima vittoria della Lube che aveva dato grande fiducia all’ambiente. La qualificazione in finale è valsa, però, un biglietto per la prossima CEV Champions League.