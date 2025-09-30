Una stagione fitta di impegni per la Megabox L'obiettivo è riconfermarsi

Per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si apre una stagione mai così fitta di impegni tra Italia ed Europa. Il campionato di Serie A1 Tigotà 2025-26 prenderà il via lunedì 6 ottobre in un inedito Monday Night. Nella prima giornata le tigri del presidente Ivano Angeli saranno impegnate in trasferta sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Seguirà il 12 ottobre il debutto casalingo con Il Bisonte Firenze. Tre giorni dopo, prima infrasettimanale in trasferta a Milano con la Numia Milano (15 ottobre). Il 19 ottobre il PalaMegabox ospiterà l’inedito quasi-derby con la Omag-MT San Giovanni in Marignano, mentre la settimana successiva le tigri saranno a Busto Arsizio sul campo della Eurotek Laica Uyba (26 ottobre). Prima infrasettimanale casalinga per la Megabox il 29 ottobre contro il Volley Bergamo, seguirà un’altra partita a Pesaro il 2 novembre contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Il 9 novembre le tigri saranno di scena sul campo delle campionesse della Prosecco doc Conegliano, e tre giorni dopo a Novara contro la Igor Gorgonzola (12 novembre). Il 16 novembre, nuovo derby casalingo con la Cbf Balducci Macerata, l’altra marchigiana iscritta al campionato di A1. La settimana successiva (23 novembre), nuova trasferta difficile a Scandicci con la Savino Del Bene. Seguirà un altro incontro fuori casa con la Wash4Green Monviso Volley (30 novembre), mentre il girone di andata si chiuderà il 7 dicembre con l’incontro casalingo con il Cuneo Granda Volley. Già dalla domenica successiva comincerà il girone di ritorno, con la partita casalinga con Perugia. Sono previste ventisei giornate di Regular Season, che si chiuderà sabato 21 febbraio. Poi via ai Playoff Scudetto dal 1° marzo, cui parteciperanno le prime otto classificate: i quarti di finale saranno al meglio delle tre gare e le semifinali e finali al meglio delle cinque. I Playoff si chiuderanno entro la fine di aprile. Da definire le date della Coppa Italia. Così l’allenatore Andrea Pistola commenta il calendario della Regular Season della Megabox: «È un calendario molto compresso, e perciò sarà estremamente importante gestire bene le energie, anche considerando l’impegno europeo. Ci aspettano 4-5 mesi molto intensi. Mai come quest’anno sarà fondamentale l’approccio iniziale, partire bene ci darebbe un grande vantaggio. Per il resto, mi pare un calendario in cui gli impegni difficili e meno difficili sono ben distribuiti». Quest’anno la Megabox, per la prima volta nella sua storia, parteciperà a una delle tre Coppe europee per club. La squadra biancoverde debutterà nei sedicesimi di finale della CEV Challenge Cup 2025-26 contro la vincente del confronto tra la squadra serba del GZOK Srem Sremska Mitrovica e la vincente della Balkan Volleyball Association (BVA) Cup, cui quest’anno partecipano l’AEK Atene (Grecia), la Fit Fun Skopje (Macedonia), lo Jedintsvo Stara Pazova (Serbia), il KV Drita Gjilan (Kosovo) e lo ZOK Borac Banja Luka (Bosnia). Comunque vada, una prima trasferta non impossibile dal punto di vista logistico.