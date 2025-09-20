Virtus e Andrea Costa, che girone. Il gruppo B è a trazione centro-sud. Romane, Livorno e Latina al top

La novità dell’estate, riguardo la B Nazionale, è stata la composizione dei gironi. Si è passati a due raggruppamenti da 19 squadre, a causa di alcune rinunce, e a un posizionamento differente delle due formazioni imolesi, inserite nel gruppo sud con Faenza, Ferrara e Ravenna, mentre le altre emiliane sono andate al nord. Si è cercato di fare due gironi più equilibrati, da qui la scelta di dividere anche le toscane, ma la realtà è che spesso il parquet racconta storie completamente differenti. La sensazione è che si cercherà di tornare a 18 squadra nella stagione che verrà, ma solo passando per altri forfait, visto che promozioni e retrocessioni non sono state toccate. Il rischio, quindi, è che anche l’anno prossimo ci siano due raggruppamenti ‘zoppi’. Assurdo.

L’Andrea Costa ripartirà da Jesi, su un campo di una delle possibili protagoniste, mentre la Virtus per uno scherzo del calendario sconterà subito il turno di riposo, non avendo quindi la possibilità di rifiatare più avanti nelle giornate. Girone Sud, dicevamo, anche se in realtà di squadre meridionali ne troviamo solo quattro (Caserta, San Severo, Nocera e Sant’Antimo/Casoria), mentre folto è il plotone di quelle del centro. È proprio da quest’area geografica che arrivano le squadre più agguerrite e vogliose di salire in A2. In primis la Virtus Roma, ma anche l’altra capitolina, la Luiss, poi Latina e Livorno. Subito dopo ci sembra lecito inserire Jesi, sempre incompleta finora ma pronta a riaccogliere l’ex biancorosso Toniato, e Palsson, quest’ultimo protagonista agli Europei con l’Islanda. La Juve Caserta di Lino Lardo chiude il lotto delle sei candidate ai playoff, mentre appare più complicata la definizione delle sei candidate ai play-in. In prima fila c’è senza dubbio l’Andrea Costa, che propone uno dei migliori allenatori della categoria, l’imolese Luca Dalmonte, tornato ad allenare a Imola e in B dopo una quarantennale assenza e una carriera piena di successi.

L’Up sembra anche la più indicata ad approfittare di qualche incertezza delle sei big, ma lo stesso obiettivo ce l’hanno anche Chiusi e Sant’Antimo, mentre per gli altri tre posti saranno in lotta Faenza, che ha cambiato tantissimo, Ravenna e la neopromossa Ferrara. Con loro anche Fabriano e Piombino. Restano escluse da questa previsione cinque formazioni: Quarrata, San Severo, Nocera, Loreto Pesaro (un quartiere della città marchigiana, ndr) e, purtroppo, la Virtus Imola. Di queste l’ultima scenderà direttamente in B Interregionale, mentre le altre disputeranno i playout. Loreto è stata allestita in fretta e furia e, potrebbe essere l’antagonista diretta di Imola, squadra più giovane del girone, con tantissimi esordienti e un’età media che arriva appena a 22 anni e fai dei gialloneri i più forti candidati al premio per il maggior utilizzo di under. Anche Nocera non è distante, mentre Quarrata e San Severo sembrano più quadrate. Il bello dei pronostici si sa, è che con il tempo vengono dimenticati, ma soprattutto che ogni squadra ha il diritto di sognare e di invertirli.