Virtus Imola, 90 anni di storia. La rosa è tra le più giovani. La salvezza è l’unico obiettivo

Salvarsi anche all’ultimo secondo dell’ultima partita. È questo il mantra della nuova Virtus. La prima salvezza è già stata incassata, e paga i dividendi maggiori, visto che è quella societaria, culminata con l’iscrizione al campionato di B Nazionale. La tumultuosa uscita dell’ex presidente Davide Fiumi, seguito a ruota da quella (non polemica ma comunque pesante) del direttore generale Torreggiani, ha segnato un nuovo corso giallonero. Stefano Loreti ha ripreso le redini della società, ben coadiuvato dal vice Renzo Balbo e da alcuni sponsor che hanno fornito un contributo importante, in termini di sostegno e di collaborazione, che vede in Roberto Santi e Fabio Turchi quelli in prima linea. Per celebrare nel migliore dei modi il novantesimo compleanno, la Virtus ha prodotto lo sforzo massimo, impostando un piano biennale che le garantirà tranquillità fino al 2027. Tranquillità finanziaria, ma forse non sportiva, visto che la formazione allestita in estate ha rispettato in modo granitico un budget ridotto di un buon 40% dall’anno precedente, e nei prossimi mesi dovrà scalare l’Everest della seconda salvezza, quella che si ottiene sul campo.

Si spiega così l’arrivo di dieci nuovi ragazzi, quasi tutti giovanissimi di belle speranze, che assieme fanno 22 anni di media. Difficile dire se saranno troppo pochi, gli anni di media, ma la scelta del forlivese Luigi Galetti, alla sua seconda stagione in giallonero, è stata chiara fin da subito: costruire un gruppo che con il lavoro potrà crescere e lottare con forza per l’obiettivo comune. Tantissime scommesse, dicevamo, ma anche tanti ragazzi che stanno dando il massimo dal 6 agosto, giorno in cui – per primi – Mattia Melchiorri e compagni si sono radunati. Ivan Kucan, croato alla sua seconda esperienza in Italia, dovrà essere il leader anche dall’alto dei suoi 29 anni, mentre l’ex Rieti Melchiorri, classe ’97, sarà il capitano dei 90 anni: una bella responsabilità.

Il reparto esterni è completato dal play ex Chiusi, Lorenzo Baldi, dal play-guardia proveniente dalla Germani Brescia, Lorenzo Pollini, in grande evidenza in precampionato pur essendo un 2006, e poi Tormi Metsla, tiratore di origine estone. Dalle giovanili forlivesi arrivano Alessio Sanviti, che sarà il sesto esterno, e Simone Errede, cambio dell’ala-pivot titolare, oltre a Marco Mazzoni, prelevato da Empoli. Il lungo è Ilia Boev, russo cresciuto nel vivaio della gloriosa Cantù, che dopo due stagioni condizionate dagli infortuni può dimostrare il suo valore, mentre il giovane Gloris Tambwe sarà il suo cambio. A dare sostegno al gruppo due figure storiche della Virtus, il direttore sportivo Carlo Marchi, e il vice allenatore Aki Zarifi, starà anche a loro fare capire ai giovani il significato di una maglia carica di tradizione e di passione.