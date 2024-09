Virtus Imola "Sarà dura giocare contro di noi"

Un’estate di cambiamenti in casa Virtus. E’ arrivato un nuovo allenatore, Galetti ha preso il posto di Zappi, poi è cambiata gran parte del roster che affronterà il campionato 2024/2025. La dirigenza ha deciso di tenere Francesco Magagnolii che è diventato così il nuovo capitano virtussino: "Avevo capito dal giorno del raduno cosa significasse questo ruolo – commenta lo stesso Magagnoli –, un ruolo che avevo sperimentato nelle giovanili, ma qui nel momento in cui lo vai a ricoprire il ruolo è decisamente diverso per impatto e responsabilità rispetto ai campionati junior. Abbiamo fatto un bel campionato e saremo una squadra che si sacrificherà su ogni pallone, per gli avversari dovrà essere dura giocare contro di noi".

Il direttore sportivo Carlo Marchi ha lavorato sodo, dopo Magagnoli, Marchi ha lavorato alle conferme di Air Dario Masciarelli, Richard Morina, Luca Valentini e Gian Marco Fiusco. Quest’ultimo arrivato a gennaio 2024, ha subito un grave infortunio ed è stato operato, il club non ci ha pensato due volte e ha protratto l’accordo fino al 2025 qualche giorno prima che finisse sotto i ferri.

Si era deciso di tenere anche Daniel Ohenhen, firmato il contratto, il centro dopo pochi giorni ha però preferito salutare la Virtus e andare altrove; un incredibile cambio di idee che ha scombinato un po’ i piani del club. In pochissimo tempo è arrivata la soluzione con l’ingaggio di Simon Obinna Anaekwe centro di 204 centimetri.

Gli altri nuovi acquisti gialloneri sono la guardia Santiago Vaulet, le ali forti Matteo Ambrosin e Federico Ricci. In mezzo all’area è stato piazzato il pivottone di 213 centimetri Seraphin Kadjividi, quest’ultimo è un giocatore con ampi margini di miglioramento che potrà crescere sotto la guida di coach Galetti. Mentre dal settore giovanile sono stati inseriti in squadra Tommaso Santandrea e Lorenzo Vannini.

Il roster completo con i numeri di maglia: 00 Dario Masciarelli (1998, ala piccola), 3 Gianmarco Fiusco (2003, guardia), 7 Richard Morina (2004, playmaker), 8 Luca Valentini (1997, playmaker), 11 Santiago Vaulet (1998, guardia), 12 Francesco Magagnoli (1996, ala piccola), 13 Lorenzo Vannini (2005, guardia) 14 Tommaso Santandrea (2005, ala), 15 Simon Obinna Anaekwe (2001, centro), 25 Seraphin Kadjividi (2003, centro), 35 Matteo Ambrosin (2000, ala forte), 75 Federico Ricci (1997, ala forte).

an.mo.