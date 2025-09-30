Yuasa Battery, coach Ortenzi «Orgoglio e responsabilità»

Tutto pronto per la seconda stagione in Superlega per la Yuasa Battery Grottazzolina. Un sogno conquistato passo dopo passo partendo dalla serie C quasi venti anni fa. In panchina, da allora, Massimiliano Ortenzi che ha creduto in questo sogno fin dal primo momento. «È un mix di orgoglio, responsabilità ed entusiasmo – sottolinea il coach –. L’orgoglio di essere tra i grandi e da protagonisti. La responsabilità di rappresentare un territorio che ci sostiene con forza. E soprattutto l’entusiasmo che dovrà guidarci per tutta la stagione, anche nei momenti più difficili». Il raduno è iniziato a ranghi ridotti complici gli impegni internazionali di alcuni atleti, ma con la voglia di continuare a mantenere un posto in prima fila nel volley nazionale con tutto l’entusiasmo che Grottazzolina e l’intero territorio sanno trasmettere. «Vogliamo conservare questo sogno. La missione è proteggere ciò che abbiamo conquistato. Rimanere in Superlega, tra i giganti della pallavolo italiana, è ciò per cui ogni giorno lavoriamo. Siamo contenti dell’entusiasmo che si respira, anche nei test la risposta del pubblico è stata ottima. I ragazzi lo sentono e questo ci spinge a lavorare ancora meglio aumentando la qualità del lavoro. Quando saremo al completo, dovremo costruirci la mentalità giusta per affrontare la stagione nel modo migliore. Parallelamente dobbiamo costruire un’identità di gioco: ci sono nuovi innesti, a partire dal palleggiatore, e dobbiamo trovare in fretta il nostro stile. Credo ciecamente in questo gruppo».