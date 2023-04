Studenti e docenti eccellenti Da Copernico a Paracelso fino al mazziniano Aurelio Saffi

Tra il Quattrocento e il Cinquecento

Guarino da Verona

Nel 1463 venne a Ferrara uno dei maggiori umanisti dell’epoca, Guarino da Verona, che divenne lettore nello Studio. Ad ascoltare il grande maestro venivano studenti da ogni parte d’Europa. Altri maestri insigni furono presenti a Ferrara per periodi più o meno brevi, fra questi Giovanni Aurispa e Paolo Veneto. Ma numerosi erano anche gli studenti stranieri, tanto che nel solo XV secolo sono registrati oltre trecento titoli dottorali rilasciati a studenti provenienti d’oltralpe.

Leoniceno

e Giovanni Manardo

Lo Studio, nonostante le difficoltà economiche causate dalle guerre, continuò a operare e la fama di alcuni docenti fece affluire studenti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Erano i tempi di Nicolò da Longo, detto il Leoniceno, medico, filosofo e matematico, di Giovanni Manardo, medico di Pico della Mirandola e di Ladislao d’Ungheria. E sulle loro orme Ludovico Carbone, Ludovico Binaccioli, Gabriele Faloppio e Giovanni Battista Canani, autore di indagini anatomiche e Andrea Vesalio, poi medico di Carlo V.

Niccolò Copernico

Dopo aver studiato a Padova e Bologna, nel 1503 venne a Ferrara Niccolò Copernico, polacco di Torun e studioso di astronomia, che il 31 maggio conseguì la laurea in Jure canonico. Il celebre autore del testo “De revolutionibus orbium coelestium” in cui veniva superata la concezione tolemaica presentando un sistema in cui il sole costituiva il centro dell’universo, si addottorò a Ferrara probabilmente per due motivi. Il primo di natura economica, poiché il Dottorato a Ferrara costava sensibilmente meno rispetto ad altri luoghi. Il secondo elemento che forse ha contribuito a far prendere questa decisione allo studente Copernico, fu l’amicizia che lo legava a Domenico Maria Novara, ferrarese e docente prima nello Studio di Bologna e poi di Ferrara.

Paracelso

Oltre a Copernico, non si devono dimenticare altri studenti e docenti di spicco dell’Ateneo estense, a partire da Teofrasto Bombast von Hoenheim, detto Paracelso, allievo del Leoniceno e del Manardo, che lasciò un segno indelebile nella storia della medicina. Medico e Filosofo, Paracelso integrò la teoria dei quattro elementi di Aristotele e rifiutò l’insegnamento tradizionale della medicina, dando vita a una nuova disciplina, la Iatrochimica, basta sulla cura delle malattie attraverso l’uso di sostanze minerali.

Giovanni Gunthorpe, Dean di Wells, Guglielmo Grey, Guglielmo Sellynge

Nella prima parte del XVI secolo furono numerosi anche gli studenti inglesi presenti a Ferrara in particolare nella Facoltà degli Artisti, alcuni dei quali, rientrati in patria, raggiunsero posizioni di rilievo, quali Giovanni Gunthorpe, Dean di Wells, Guglielmo Grey, vescovo di Ely, o Guglielmo Sellynge, fellow del prestigioso collegio oxfordiano di All Souls.

Celio Calcagnini, Antonio Musa Brasavola, Amato Lusitano

Fra i docenti, oltre ai già citati Leoniceno, Manardo, Canani, Faloppio, Novara, ricordiamo Celio Calcagnini, matematico, letterato, poeta, filosofo, Andrea Alciato, giurista milanese chiamato a Ferrara, Antonio Musa Brasavola, autore del “Examen omnium simplicium medicamentorum”, opera basilare della ricerca botanica del tempo. Amato Lusitano, portoghese che visse a Ferrara per sei anni per studiare botanica, scrisse nel libro IV dei suoi commenti sopra Dioscoride, che chiunque volesse avere buone cognizioni di medicina attingesse lume a Ferrara, giacché i ferraresi, in grazia di un certo influsso celeste, sono medici dottissimi.

Ottocento

Aurelio Saffi

Fra gli avvenimenti di particolare interesse di questo periodo, la Laurea in giurisprudenza conseguita il 7 luglio 1841 da Aurelio Saffi, forlivese, che otto anni dopo fu uno degli animatori della Repubblica Romana, che governò come triumviro con Mazzini e Armellini.