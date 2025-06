Al Teatro Celebrazioni la prosa con Marco Paolini e l’omaggio musicale di Filippo Graziani al padre Ivan Graziani

Continua il ricco cartellone del Teatro Celebrazioni. Aprile si apre con il giornalista e saggista Gianluigi Nuzzi che il 1° del mese, con immagini, documenti e testimonianze, analizzerà tre casi di cronaca emblematici e, ricostruendoli, svelerà come siano entrati nel mirino della “fabbrica degli innocenti”, imbastendo una martellante campagna di fake news che hanno distorto la realtà per demolire le sentenze definitive.

Per la programmazione di prosa Marco Paolini dal 4 al 6 aprile propone Boomers, una ballata teatral-cybernetica di racconti, dove la memoria collettiva di una generazione viene trasformata in scenari da videogioco, in realtà virtuale. Dentro questa realtà virtuale, Nicola – alter ego/avatar di Paolini – ritorna di nuovo giovane nel suo posto-rifugio, il famigerato bar della Jole. Lì può rievocare e rivivere avventure, primi amori, faide politiche e un caleidoscopio di 50 anni della storia d’Italia mischiati alla rinfusa da un algoritmo ancora in fase sperimentale. Accanto a Paolini la cantautrice Patrizia Laquidara che ha firmato inoltre le canzoni dello spettacolo.

Per la stagione coreutica il 10 aprile la Evolution Dance Theater, che mescola la danza all’acrobazia e alla magia, porta in scena Cosmos: un viaggio in cui scienza e comprensione cedono il passo all’immaginazione. L’ultimo lavoro firmato da Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia volge lo sguardo verso l’universo, un luogo in cui figure fantastiche, fluttuanti e poetiche si muovono all’interno di spazi immaginifici e dove la narrazione è affidata a effetti luminosi e visivi, con gli artisti che si muovono su un palcoscenico completamente oscurato e si trasformano in esseri luminescenti che galleggiano in un universo etereo.

Dall’11 al 13 aprile Incanti vede protagonisti sei tra i più giovani e pluripremiati illusionisti italiani: Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Andrea Rizzolini, Filiberto Selvi e Piero Venesia. Capace di far sognare i più piccoli e di far riflettere i più grandi, lo show – che abbandona una volta per tutte le scatole ricoperte di paillettes e i cappelli a cilindro – mette in scena l’umanità e, con essa, le speranze e le disillusioni.

Il 14 aprile torna Geppi Cucciari che – a metà tra umorismo e sfumature malinconiche e drammatiche – interpreta Perfetta, l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, nel quale si racconta un mese della vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile.

Il 15 aprile è in programma OTTANTA. Buon compleanno Ivan, l’omaggio di Filippo Graziani che, con oltre dieci anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, propone una vera e propria festa, ricca di sorprese e ospiti, per celebrare quello che sarebbe stato l’80° compleanno di Ivan Graziani.

Due sono gli spettacoli comici del mese di aprile: il 16 è la volta di Cirilli & Family, ideato da Gabriele Cirilli e con la supervisione artistica di Carlo Conti, che mette a nudo le situazioni divertenti che accadono all’interno delle mure domestiche, mettendo in luce – tra stranezze e giovialità – le abitudini degli italiani.

Il 26 aprile Andrea Di Raimo – comico e tiktoker da 2milioni di follower e in arte sui social Shamzy – propone Testa di caos, dove affronta temi di attualità e situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire.

Non manca poi il consueto appuntamento di Osteria Giacobazzi con Giuseppe Giacobazzi, che torna l’8 aprile a calcare il palcoscenico di Via Saragozza con Andrea Vasumi, i Masa e ospiti a sorpresa.

