Al Teatro Celebrazioni la prosa con Rocco Papaleo, Lodo Guenzi e Giovanni Esposito

Si avvia il mese di marzo al Teatro Celebrazioni che prevede una varietà di spettacoli che soddisfano diverse generazioni di pubblico.

Tre sono gli omaggi musicali in programma. Si parte il 3 marzo con Queen Celebration In Concert, uno show che fa rivivere la storia di Freddie Mercury e della celeberrima band dei Queen: una vera e propria immersione musicale nel lavoro del gruppo britannico, che combina i più grandi successi con uno spettacolo di luci e contenuti audiovisivi, e che vede il talentuoso André Abreu dare vita all’immortale frontman della band inglese.

Dopo il successo dello scorso anno, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno l’8 marzo ripropone Alla scoperta di Morricone, il tributo al grande compositore che di anno in anno si arricchisce di nuove pagine: melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni di persone e che hanno fatto la storia del cinema.

Il 9 marzo è la volta della band The Musical Box con il tour “Genesis Live - The Original 1972/73 Show”, in cui interpreterà brani tratti dagli album Nursery Crime e Foxtrot, accanto ad alcune novità. Il gruppo canadese – che ha condiviso il palco con Phil Collins e Steve Hackett e che ha calcato i palcoscenici di alcune delle più prestigiose sale da concerto davanti a milioni di spettatori – farà rivivere la magia del repertorio dei Genesis.

Ancora un concerto è previsto sul palcoscenico del Celebrazioni: l’artista marchigiano Naska propone il 18 marzo Unplugged Tour, un’occasione imperdibile per ascoltare le sue canzoni in una modalità totalmente inedita, intima e suggestiva.

Sono diversi gli appuntamenti con la comicità: il 7 marzo Maurizio Lastrico va in scena con Sul Lastrico, uno spettacolo dove – a colpi di metrica – si mette in gioco percorrendo un viaggio dalle tante sfaccettature della vita, che fanno ridere e fanno sentire tutti un po’ più simili.

Il 19 marzo Max Giusti è protagonista di Bollicine: un chiaro rimando alle bollicine che da sempre accompagnano le serate più festose. Davanti alle bollicine ci si lascia andare alle confidenze più particolari, quelle che lo showman è pronto a rivelare al suo pubblico.

Marco e Marianna Morandi sono gli interpreti di Benvenuti a casa Morandi (23 marzo), una commedia in cui riconoscersi e che ricalca la loro memoria ricca di aneddoti e ricordi esilaranti condivisi con papà Gianni.

Il mondo della cucina, con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive, è il fil rouge de L’altezza delle lasagne. Monologo di sopravvivenza gastronomica, in cui Vito – da sempre appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina – affronta con ironia un tema che gli è particolarmente caro: il cibo (27 marzo).

L’attrice comica Chiara Anicito e la sua “Cammela”, ossia la mamma siciliana più famosa del mondo social, arrivano a teatro con lo spettacolo Cammela e il gruppo delle mamme (30 marzo). Tornano poi le star del web Awed, Dose e Dadda con Esperienze D. M. (5 marzo) e Giuseppe Giacobazzi con due serate della sua Osteria Giacobazzi (11 e 25 marzo).

Per la stagione di prosa tre sono le pièce programmate. Il 14 e 15 marzo Rocco Papaleo propone L’ispettore generale di Nikolaj Gogol, uno dei più grandi capolavori della drammaturgia russa: un’opera satirica divertente che si prende gioco delle piccolezze morali di chi detiene un potere e si ritiene intoccabile e che rivive oggi grazie alla regia di Leo Muscato.

Per la prima volta rappresentato in Italia, il testo del drammaturgo scozzese David Greig Toccando il vuoto – interpretato da Lodo Guenzi, assieme a Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta il 21 e il 22 marzo e con la regia di Silvio Peroni – pone alla base dell’opera il tema delle scelte, non solo etiche. Tratto dalla storia degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates, il racconto si sviluppa tra passato e presente, tra passione, sensi di colpa, amicizia e resilienza, in un tempo e spazio che si fondono costantemente.

Raffigura un modo nuovo di raccontare e denunciare la malavita – in linea con i contenuti dell’omonimo romanzo di Pino Imperatore – Benvenuti in casa Esposito, che narra le avventure tragicomiche del camorrista Tonino Esposito e della sua famiglia. Interprete il 28 e 29 marzo di questa commedia – che rispolvera la grande tradizione comica napoletana – è Giovanni Esposito, diretto da Alessandro Siani.

Per il cartellone dedicato alla danza il 20 marzo la RBR Dance Company - Illusionisti della Danza porta in scena H₂OMIX: un viaggio illusionistico che fa riflettere sul significato, sul simbolismo e sull’importanza dell’acqua, ampliando quel senso di responsabilità che l’umanità ha verso la Natura.

Non manca poi uno show per i più piccoli: la storia di Grisù, il coraggioso draghetto sputafuoco creato dai fratelli Pagot negli anni Sessanta e tornato oggi sui piccoli schermi con la serie in onda su Rai Yoyo, diventa per la prima volta un musical intitolato Grisù. Un drago senza paura (16 marzo).

